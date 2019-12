"No sé dónde está el impuestazo, no lo encuentro"

Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, defendió el proyecto que prevé aumentos en tributos al campo, autos e inmuebles en la provincia de Buenos Aires

La legislatura bonaerense comenzará a debatir este jueves el proyecto de ley impositiva que definirá los gravámenes, y por consiguiente los ingresos, con los que deberá gestionar durante el 2020 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



El proyecto que envió el Ejecutivo provincial el 24 de diciembre cuenta con 108 artículos y una copia del Pacto Fiscal que en total suman 150 páginas.



Lo que más polémica genera es la fuerte suba de 75% que prevé la iniciativa en el impuesto inmobiliario rural para los grandes terratenientes. Por esta cuestión, muchos opositores empezaron a calificar el proyecto como un "impuestazo".



Este jueves, el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, contestó estas críticas: "El 75% de aumento afectará a un puñado de propietarios, para la gran mayoría la suba es menor a la inflación; no sé dónde está el impuestazo, no lo encontré".



Bianco aseguró que el principal problema fue la inflación y la nueva administración necesita recursos para poder gestionar. "Sin recursos es imposible hacer política industrial o política social; tenemos vencimientos por $200 mil millones y está previsto un déficit de caja por otros 200 mil millones, la manta siempre es corta y sobre todo en situaciones de crisis como esta", aseguró Bianco en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.



Según afirmó el funcionario, el aumento al impuesto rural afectará a un "puñadito" de contribuyentes integrado por 300 grandes productores. En el caso del área urbana, las mayores subas afectarán al 7% de los propietarios. "El 86% de las propiedades van a tener un aumento menor a $3.500 y se podrá pagar en cinco cuotas; no me parece que se pueda considerar un impuestazo", reiteró.



Con esta modificación, el gobierno de Kicillof espera financiar la Emergencia votada días atrás. Además, busca comenzar a recaudar para hacer frente a vencimientos de deuda importantes previstos para enero que podrían dejar al distrito en un default virtual.



La administración bonaerense prometió que en el nuevo Presupuesto -se votará después de que el Congreso sanciones la ley de gastos nacional- habrá ajustes en el gasto político ocioso que no es vital para la administración