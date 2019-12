Cambiemos busca reducir algunos aumentos de impuestos para aprobar la ley enviada por Kicillof

A las 13, el bloque de Juntos por el Cambio de la Legislatura bonaerense tiene previsto reunirse antes del comienzo de la sesión en el Senado provincial

A las 13, el bloque de Juntos por el Cambio de la Legislatura bonaerense tiene previsto reunirse antes del comienzo de la sesión en el Senado provincial, la cámara por la que entró el proyecto enviado por el gobernador.

Te puede interesar Bienes Personales: qué pasa con los dólares guardados en cajas de seguridad o debajo del colchón

Se prevé que Diputados lo apruebe en una segunda instancia ya entrado el viernes, antes del fin de semana. Aunque hay voces que dan cuenta que, por las negociaciones, el tratamiento podría demorarse algunos días más. Siempre antes de fin de año.



"El 75% de aumento afectará a un puñado de propietarios, para la gran mayoría la suba es menor a la inflación; no sé dónde está el impuestazo, no lo encontré", aseguró esta mañana Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, en declaraciones radiales.



El porcentaje referido por Bianco, mano derecha del gobernador, es para el impuesto inmobiliario rural para los grandes terratenientes, uno de los puntos más polémicos de la ley enviada por Kicillof, que necesita robustecer las finanzas de su administración.



Esta mañana, el chat de WhatsApp de los legisladores de Juntos por el Cambio tenía una fluida actividad. Maximiliano Abad, por Diputados, y Roberto Costa, por Senado, los dos jefes del interbloque opositor, llevaban adelante las negociaciones con el oficialismo en la previa de ambas sesiones.



"Así como la mandaron, no puede salir. Tiene que ser aprobada hoy, mañana o el lunes, pero con modificaciones", resaltaron a Infobae colaboradores de Vidal, que seguía, junto a Federico Salvai, su mano derecha, los pormenores de las negociaciones con los legisladores del Frente de Todos. "Nosotros hacíamos lo mismo, se sinceraron, enseguida.



Desde Cambiemos buscaban morigerar la suba de impuestos para las zonas rurales -el proyecto contempla además incremento para los bienes inmuebles y automotores, además de zonas urbanas-, el punto más complejo de la discusión, porque impacta directamente en algunas de las intendencias lideradas por Juntos por el Cambio.