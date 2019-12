Kicillof y la oposición negocian contrarreloj por la sanción de la Ley Impositiva en Provincia

Tras el cuarto intermedio, las negociaciones se profundizaron y se acordó que la sesión se postergue para el viernes 27 o el lunes 30 de diciembre

Finalmente el gobernador Axel Kicillof deberá esperar para la aprobación de la Ley Impositiva para el 2020, tal como preveían desde el Ejecutivo bonaerense.



Tras el cuarto intermedio del jueves al mediodía, las negociaciones entre los bloques se profundizaron y se acordó que la sesión se postergue para el viernes 27 o el lunes 30 de diciembre.



El proyecto ingresó a la Legislatura Bonaerense el 24 de diciembre. Según la provincia, la iniciativa busca "sostener la recaudación para atender las emergencias de la provincia" mediante "una mayor progresividad y que contribuyan en mayor proporción los que más tienen".



Sin embargo, desde la oposición afirman que se trata de un "impuestazo" que aplicaría el Gobernador al comienzo de su mandato.

La posición de Juntos por el Cambio obligó al ministro de Economía, Pablo López, y al titular de ARBA, Cristian Girard, a que asistan a la Legislatura para explicar detalles y destrabar el conflicto.



Pese a las buemas intenciones, la oposición forzó modificaciones que recién se conocían entrada la noche. Cabe recordar que en el Senado Juntos por el Cambio tiene 26 bancas en un cuerpo de 46, por lo que inevitablemente para abrir el debate sobre tablas esos legisladores tienen que estar en el recinto.

En un intento por evitar que se cayera la sesión, Kicillof instruyó al ministro de Economía, Pablo López, y al titular de ARBA, Cristian Girard, a asistir a la Legislatura para destrabar el conflicto, pero no alcanzó.



"No es tan progresivo como dice el gobierno provincial", plantearon los legisladores opositores, que piden una morigeración de los aumentos.



La iniciativa prevé que el impuesto urbano edificado se ajustará por el equivalente a la inflación registrada durante 2019.



Pero uno de los conceptos que no convenció a la oposición fue la supuesta intención de "darle mayor progresividad al impuesto", con un aumento del 15% para propiedades de menor valor fiscal, mientras que para las de mayor valor será del 75 por ciento.