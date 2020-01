Además de la presión impositiva, el campo bonaerense está en alerta por subas del 50 al 70% en la tasa vial

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa señala que los impuestos no tienen en cuenta la capacidad de pago del productor

En la provincia de Buenos Aires, la tasa vial de los caminos rurales está teniendo fuertes aumentos en la mayoría de los municipios, según informó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que asegura que los mismos rondan en un incremento que va del 50% al 70%.

De acuerdo a la entidad, los ruralistas denuncian que estas subas muchas veces no tienen una contraprestación real en el mantenimiento de los caminos.

De 135 municipios, hay 128 que tienen actividad agroindustrial. En el caso Coronel Dorrego el alza es del 55%; 45% en Suipacha; en Exaltación de la Cruz, Campaña y Zárate se estima un 40 a 60%; General La Madrid ya aumentó un 63% la tasa vial y 70% las guías; Gonzales Chaves un 50%, Saavedra un 68%; Puan del 41 al 60% según las zonas; Tornquist 55%; y Pringles un 60%.

"La preocupación de Carbap es que tanto la Nación como la provincia y los municipios fijan sus impuestos/tasas según los ingresos que necesitan para el año, pero no existe una visión en conjunto que contemple la capacidad de pago del productor", dijo Matías de Velazco, presidente de Carbap.

Te puede interesar Ya rige el nuevo piso en Ganancias para 2020: a partir de qué valor se paga

Y advirtió que "en la Argentina está invertido el orden del pensamiento: primero está el Estado al que todos los privados debemos mantener, en vez de organizar el Estado según la capacidad del privado de mantenerlo".

Según el titular de la entidad, hay lugares donde las máquinas para arreglar los caminos "no andan" y agregó: "Si un municipio no cumple (en arreglar los caminos) no pasa nada, pero si el productor no paga queda como deudor", se quejó y añadió: "Un 50% de incremento es caro si las máquinas no andan".

De acuerdo al dirigente, algunos municipios ataron la tasa a la evolución de la soja, la carne, el trigo y a insumos como el gasoil. Para el ruralista, esto, que pasó también en su partido, es para modificar eventualmente hacia arriba la tasa, indica La Nación.

"¿Si bajaran el trigo, la soja y la carne, bajarán la tasa?", se preguntó. "Cada nivel del Estado se ocupa de sí mismo sin ver el conjunto y por eso la presión impositiva se torna insostenible", alertó.

En 2019, según la entidad los municipios tuvieron recursos disponibles por la tasa vial por unos $4873,7 millones, lo que marcó un incremento del 47% respecto de 2018.