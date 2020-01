Daniel Arroyo: "Los que menos tienen no pueden pagar los mismos impuestos que los que más tienen"

El ministro Daniel Arroyo afirmó que es "razonable" que "los que están en situación más crítica no paguen los mismos impuestos que los que más tienen"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que es "razonable" que "los que están en situación más crítica no paguen los mismos impuestos que los que más tienen", en relación a la vuelta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos de primera necesidad.



"Lo que habrá es una devolución del IVA en el caso de los que reciban las tarjetas alimentarias, los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en el caso de los jubilados que cobren la mínima. Los que menos tienen y están en situación más critica no pueden pagar los mismos tipos de impuestos que los que más tienen. Es muy razonable", dijo el ministro en declaraciones radiales.



En ese marco, Arroyo planteó que esta decisión "es importante para preservar el ingreso de la familia y atender lo básico, ya que el tema central es el costo de los alimentos" y destacó el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con los supermercadistas y productores.



En el último día del año 2019, el Poder Ejecutivo alcanzó con esos sectores un acuerdo para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció ayer.



Ese acuerdo fijó un alza progresiva del IVA, que parte del 0% para la leche y avanza hasta el 10% para el pan rallado y rebozadores.



Por otro lado, Arroyo recordó que durante los primeros días del mes de enero se anunciará el cronograma de ciudades donde continuará la distribución de la tarjeta alimentaria, que comenzó en la ciudad entrerriana de Concordia los últimos días de 2019.



Finalmente, el titular de la cartera de Desarrollo Social dijo que en febrero se anunciarán 200 puntos en distintas partes del país donde se podrán obtener microcréditos destinados a emprendedores de la economía popular.



"Estamos rearmando el sistema para masificar los créditos para maquinaria, herramientas y bienes de capital. Serán créditos no bancarios para aquellas familias que no acceden a ellos y les faltan máquinas y herramientas para trabajar", según explicó Arroyo.



Por otro lado, al ser consultado sobre el proyecto de ley impositiva que no pudo ser tratado en el Senado de la provincia de Buenos Aires por falta de quórum de la oposición. Arroyo dijo que el distrito más grande del país y el gobernador Axel Kicillof "claramente necesitan esa ley para generar condiciones mínimas para poder gestionar".



"Más allá de las tensiones que se vivieron la semana pasada, confío que el debate se va a encaminar, va a primar la racionalidad y va a haber ley", concluyó Arroyo.