El argentino campeón de MMA volvió a quejarse de los impuestos: "Es injusto que se queden con la mitad de mi esfuerzo"

"Yo tributo en Estados Unidos, mi residencia es acá. Así que el Estado argentino no me toca un peso", declaró l luchador argentino Emiliano Sordi

El luchador argentino Emiliano Sordi, que se consagró campeón el 31 de diciembre en el Madison Square Garden al vencer por nocaut técnico al norteamericano Jordan Johnson en el primer round, habló de las declaraciones que dio tras ganar un millón de dolares: "No voy a ser tan boludo de llevar un dólar al país", aseguró en aquel momento.



El reciente campeón de la Professional Fighters League (PFL) saltó de la jaula al escenario económico-social después de responderle por redes sociales a un economista argentino que le advirtió sobre la cantidad de dinero que el Estado le sacaría si quisiera traerlo al país.



Ahora, el cordobés de 28 años fue entrevistado por el programa De Mañana de Radio Mitre en su provincia y se explayó acerca de ese tema.



"Yo tributo en Estados Unidos, mi residencia es acá. Así que el Estado argentino no me toca un peso", fue lo primero que dijo una vez lo pusieron al aire y agregó: "Y como los golpes todavía no me afectaron, no llevo un solo dólar para allá".



Al ser consultado sobre cuánto le retendría el fisco en Norteamérica, Sordi explicó que: "En materia de impuestos, el fisco estadounidense me va a sacar el 20% pero después me va a devolver todo lo que yo gasté e invertí para esa suma. Me terminan sacando menos del 10%, por eso este es un país que funciona".



"Lamentablemente no puedo invertir allá, me encantaría, tengo un montón de cosas para hacer (...) Antes del cambio de gobierno estuve por poner un Feedlot (Sistema intensivo de producción de carne, símil a un corral de engorde de ganado). Pero con la llegada de una nueva administración, que sabíamos que iban a reventar el campo decidí ir para atrás. Lo voy a poner acá me parece", consideró.



Además, reveló que hará un condominio de 100 departamentos con algunos de sus compañeros de gimnasio en San Diego, California.



A pesar de su poca confianza a la hora de invertir en el país, He-Man destacó que es "100% argentino": "Yo vivo en Rio Cuarto, vengo acá para entrenar y trabajar pero no voy a dejar nunca de vivir en Rio Cuarto".



"Me encanta Argentina y las costumbres. Me encantaría con esa plata ayudar a poner alguna industria que ayude a todos mis compañeros y amigos pero no puedo, lamentablemente no puedo por el hecho de que se quedan con el 55% y no me parece justo que se queden con la mitad de mi esfuerzo sin haber hecho nada", se lamentó.



"Yo de Argentina no me quedé con nada porque no fui a una universidad publica, fui a colegio privado, tengo obra social y no uso la salud pública. Las rutas dejan bastante que desear, así que creo que es totalmente injusto", sentenció.



Finalmente, metiéndose más en lo deportivo, el luchador reflexionó: "La gente piensa que somos salvajes que entramos ahí adentro para matarnos, que vale todo, pero no. Realmente hay reglas y golpes ilegales. Un montón de cosas que no se pueden hacer. Creo que los luchadores, cuando tenemos esta oportunidad, tenemos que hacerlo saber. Es el deporte del futuro".



"(En Argentina) Hay deportistas muy buenos pero la economía no ayuda. Necesitamos eventos y para hacerlos se necesita plata. En Argentina nunca sabemos si vamos a recuperar el dinero invertido", concluyó.