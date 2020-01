La oposición presentó modificaciones al proyecto de ley impositiva bonaerense: cuáles son los cambios

Entre los puntos destacados, aparece la disminución de los topes de aumento de los impuestos Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano

Los representantes de Juntos por Cambiemos acercaron al oficialismo una serie de modificaciones al proyecto de Ley Impositiva 2020 de la Provincia de Buenos Aires.



La propuesta consta de nueve puntos, y el más relevante consiste en un pedido para que el esquema del Inmobiliario sea desde el 10 hasta el 55% de aumento, según los tramos, cuando la propuesta original propone que sea desde el 15 hasta el 75%.



Los legisladores quieren que estos cambios se introduzcan en el proyecto presentado por el gobernador Axel Kicillof, que se buscará debatir este miércoles en la Legislatura bonaerense.



Además solicitan exenciones en el Inmobiliario para todos los campos de hasta 100 hectáreas destinados a la explotación tambera y frenar la iniciativa para que la Provincia recaude 20% de Patentes, para autos modelos 2009.



También, piden retrotraer a 2019 las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; de la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras excepto semillas, y de la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas.



En paralelo, buscan que para los servicios profesionales y no profesionales la alícuota de Ingresos Brutos no suba del 3,5 a 4,5%, como plantea la iniciativa original, y elevar la sobretasa de medio punto para quienes facturen más de 500.000 pesos mensuales y no para quienes perciban más de 80.000, como busca el Gobierno.



A la vez, Cambiemos propone eliminar los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias.



Finalmente, sobre la exención del Impuesto a los Automotores para los transportes públicos de pasajeros, apuntan a agregar a las sociedades con participación estatal mayoritaria.