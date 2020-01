Bienes Personales: cómo serán las inversiones del BICE para pagar menos impuesto

José Ignacio De Mendiguren contó como serán las opciones de inversión para que quienes tienen dinero en el exterior puedan pagar una alícuota más baja

El Gobierno oficializó tres nuevos destinos posibles para que los contribuyentes que tienen ahorros en el exterior puedan colocar el dinero que reingresan al país con el fin de reducir la alícuota que pagan por Bienes Personales.

Entre esas alternativas, sobresalen los "fideicomisos o títulos de deuda de inversión productiva" del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El flamante presidente del banco, José Ignacio De Mendiguren, explicó a Infobae que serán emisiones de deuda asociadas a proyectos productivos específicos con los que buscan impulsar exportaciones que generen divisas para el país.



"Hoy estamos muy obsesionados con todo lo que sea exportación, la generación de dólares", dijo De Mendiguren.

"Al producto todavía no lo tenemos, estábamos esperando el decreto, el BICE ahora tiene la posibilidad de crearlos. Vamos a hacer un producto especial, nos reunimos hoy para trabajar eso porque es mi primer día en el banco, pero el objetivo es crear una opción de inversión importante, garantizada y separada del resto del fondeo del banco que esté destinada a impulsar las ventas de empresas argentinas al exterior", agregó.



La norma publicada este jueves en el Boletín Oficial permite destinar el dinero repatriado a la "adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el BICE, en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo como Autoridad de Aplicación, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior".



Los plazos para que esa opción de inversión empiece a estar disponible no están fijados, pero De Mendiguren dijo que hay un límite temporal muy claro que es el 31 de marzo, el deadline que había impuesto la normativa para que quienes tienen ahorros en el exterior ingresen al país el equivalente al 5% del total para beneficiarse con una alícuota más baja de Bienes Personales. Antes de esa fecha, en quince días estimó De Mendiguren, el BICE ya debería tener novedades para dar tiempo a los contribuyentes a colocar su dinero en esa opción.



"A los dólares el país los necesita para ayer, por eso vamos a tratar de apuntar a lo que es más rápido. La primera exportación para una empresa tarda mucho, por eso vamos a empezar por las que ya exportaron en el pasado. Ahora tenemos hecho un relevamiento de casi 15.000 pymes que han sido exportadoras, que ya tienen una experiencia pero que por toda esta situación que vive el país dejaron de exportar", comentó el nuevo presidente del BICE.



Las herramientas serán emisiones de deuda, títulos o fideicomisos, en los que podrán invertir los contribuyentes. El rendimiento que están buscando ofrecer, en principio, todavía no lo conocen. Pero va a tener que competir con lo que ofrecen fondos comunes de inversión y depósitos bancarios, que son otros destinos de inversión autorizados. Se van a usar para financiar proyectos productivos y prefinanciaciones de exportaciones: "lo que sea necesario para que empiecen a exportar cuanto antes".



"Son empresas más que nada alimenticias, pero también metalmecánica y hasta indumentaria que exportaron moda. Al que pueda traernos dólares más rápido le vamos a dar más relevancia", dijo De Mendiguren.



"Y para los contribuyentes se trata de una opción segura porque al ser destinada a exportaciones no hay descalce de monedas, se le prestan dólares a quien genera dólares. Y aunque el foco está en las pymes, no es algo exclusivo, si podemos apoyar a una empresa grande para que exporte también lo vamos a hacer", agregó el presidente del BICE.