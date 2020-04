Alberto Fernández anticipó un mayor alivio impositivo para las Pymes: "Vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan en pie"

El Presidente destacó las líneas de crédito a tasa de 24% dirigidas a Pymes y anticipó que se está evaluando una ampliación de la moratoria de AFIP

El presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno hará "todo lo posible" para que no haya empresas que tengan que cerrar definitivamente sus puertas mientras dure la cuarentena porque es necesario que estén "en pié" para "el día después", cuando se reinicie plenamente la actividad.

Fernández dijo que "poco a poco" se van a ir destrabando los créditos con tasa del 24% y garantía del Estado nacional en los bancos, porque los interesados van cumplimentando todos los requisitos para poder acceder.

Según dijo el Presidente, la semana pasada estos créditos ya estaban disponibles en algunos bancos pero "había requisitos que la gente no conocía" y los interesados en acceder a ellos "se presentaban sin el trámite el Fondo de Garantía".

El 1 de abril pasado, Gobierno ordenó al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) establecer una bolsa de dinero de afectación específica por 30.000 millones de pesos para que otorgar garantías de los préstamos que las entidades bancarias otorgan a las pymes en medio de la pandemia.

Por otra parte, el Presidente anticipó en una entrevista televisiva (en el canal TN) que las Pymes tendrán más beneficios impositivos. En este sentido, señaló que se está estudiando incorporar en la moratoria de AFIP los meses de marzo y abril.

Además, señaló que no es su intención cobrar un impuesto a quienes hayan entrado en el blanqueo de capitales.

Fernández dijo que lo que más le preocupa hoy es la salud de la población argentina porque el pico de contagio de coronavirus aún no ha llegado, pero aclaró que "eso no quiere decir" que no le preocupe la economía.

"Vamos a hacer todo los posible para preservar las empresas y las fuentes de empleo. Hoy necesito que la gente se quede en su casa para proteger la salud", dijo el Presidente en declaraciones a Canal 13.

En ese sentido, señaló que el Gobierno va a "hacer todo lo posible para que las empresas que no pueden abrir, no cierren (definitivamente) y mantengan los puestos de empleo".

Fernández expresó su preocupación por lo que ocurre en Brasil, "un país que no ha prestado atención al tema (de la pandemia) y tiene una cantidad impresionante de casos, y tiene frontera con todos los países de Sudamérica excepto Chile".

"Necesitamos que las empresas estén en pié para que el día después todos vuelvan a trabajar", dijo.