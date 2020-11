Nuevos beneficios fiscales uruguayos: qué dicen los inversores argentinos

Si bien se cree que las nuevos beneficios fiscales uruguayos son una especie de paraíso para los inversores argentinos, desde Uruguay ya comienzan a poner en duda su efectividad.

En efecto, Miguel Ángel Camps, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Argentina (AEV) y presidente de la empresa de desarrollo de proyectos Argencors, señaló al Observador que en la asociación no están recibiendo mayores inquietudes al respecto y que no es tan fácil para los argentinos invertir en Uruguay.

Camps señaló que los beneficios fiscales que plantea Uruguay son interesantes, "aunque no definitorios", en el sentido de que hay otros aspectos que están pesando en contra.

"El costo de la construcción en Uruguay es muy elevado, los costos anexos a la construcción son pesados, como ser el BPS que le exige al inversor buscar sistemas alternativos para bajar la carga de mano de obra", señaló.

Otro componente que lo llama a la reflexión es el IVA, porque si bien lo quitan en la construcción, no está exento en la venta de la edificación o unidades. "Por lo tanto, el IVA simplemente se traslada en el tiempo hasta el momento de la escritura. Es una ayuda financiera más que una ayuda económica", dijo.

"Pienso que los incentivos a la inversión en Uruguay son ingredientes interesantes, pero no movilizadores", resumió.

Camps considera que los empresarios argentinos que -queriendo huir de la complicada situación general de Argentina que impone muy altos costos impositivos-, sí pueden optar por venir a trabajar o invertir en Uruguay, son aquellos que no tienen una estructura fija en Argentina. "Los demás no se la pueden llevar al hombro, menos aún las industrias. Por más que quieran, no se puede", comentó Camps.

"Las nuevas inversiones argentinas puede ser que pongan el foco en Uruguay, porque se cuida mucho la seguridad jurídica, pero al resto le es difícil. También hay algo que pesa y es que a Uruguay le falta volumen de mercado, es un mercado de poca escala y esto no tiene solución a corto plazo", señaló.

Consultado sobre la posición que afirma que, apenas se regularicen las fronteras, van a ir a Uruguay muchas inversiones argentinas, contestó: "No lo creo, salvo algunos casos como las nuevas inversiones, o si llegan a vivir muchos argentinos a Uruguay, también habrá inversores argentinos para ese mercado", agregó.

Beneficios fiscales uruguayos: qué dicen los inversores

En su opinión, si vinieran a radicarse extranjeros a Uruguay, no solo argentinos, sino europeos o americanos, sería sí un atractivo real para invertir más en Uruguay, pero eso no está planteado hoy por hoy.

Por lo pronto, temores a dobles tributaciones, zonas grises en las reglamentaciones y trámites engorrosos están pesando en los argentinos a la hora de invertir acá, aunque no por ello la balanza de los beneficios fiscales deja de ser tentadora.

Los pros y contras de invertir en Uruguay

Las decisiones del presidente uruguayo Lacalle Pou para atraer inversiones a su país despiertan el interés de ciudadanos argentinos. Sin embargo, "cruzar el charco" no es tan fácil, no solo por las restricciones de fronteras porque existen ciertas "zonas grises" en la letra chica de las normativas de ambos países y ciertos vacíos legales, que los hacen pensar dos veces.

Así lo planteó el economista Carlos Melconian en la conferencia digital "Argentina: Economía, pandemia e inversión. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde ir?", organizada por la Cámara Inmobiliaria de Uruguay (CIU) y moderada por su presidente, Wider Ananikian.

El economista Carlos Melconian explicó que deben tener en cuenta los argentinos que buscan invertir en Uruguay

Atractivos para invertir en Uruguay

Hay leyes uruguayas de larga data que resultan interesantes para los argentinos, como la ley 16.906 del año 1998 que se enmarca en un régimen de promoción de inversiones, a través de la cual se otorgan beneficios impositivos para la compra de bienes de capital y tecnología, como la eximición del impuesto al patrimonio, del impuesto a la importación o la amortización acelerada de estos bienes y devolución de IVA para las exportaciones de estas inversiones.

Otro punto que les resulta atractivo es el régimen de zonas francas, bajo el cual se establecen incentivos a las inversiones que allí se realicen bajo determinadas condiciones, eximiéndose a las actividades de todos los tributos nacionales (impuesto al control de las sociedades anónimas, impuesto específico interno, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta y al valor agregado). Salvo excepciones que puede hacer el gobierno, los bienes o servicios que se produzcan en estas zonas francas -que son once en Uruguay-, son para exportar.

Un tercer factor de atracción son los acuerdos bilaterales de protección de inversiones (como el que se hizo con Finlandia para la instalación de UPM). "Esos acuerdos, de alguna manera, blindan a las inversiones de cualquier cambio que pudiera ocurrir en el sistema tributario, es decir, les da estabilidad tributaria", dijo Melconian, según el diario uruguayo El Observador.

A esto se le suman los regímenes de beneficios impositivos para individuos, que complementan los de promoción de inversiones. "Juntos conforman un marco potente para atraer a la inversión extranjera directa", afirmó.

El economista hizo referencia la flexibilización de la residencia fiscal por inversiones, al tax holiday (vacaciones impositivas) de diez años y al régimen de promoción de inversiones para empresas que instalen en Uruguay.

"Que uno pueda invertir u$s100.000, cree empleo y pueda descontar el impuesto a la renta por u$s50.000 en los próximos años resulta muy interesante", ejemplificó.

Los incentivos del gobierno de Lacalle Pou están dirigidos predominantemente a inversores extranjeros de alto poder adquisitivo, que buscan reducir la presión fiscal que sufren en su país de origen. También se apunta a algunos emprendedores del exterior que buscan un país con estabilidad macroeconómica y respeto a las reglas de juego y la propiedad, como Uruguay.

Por supuesto, existe otro factor innegable que es la cercanía geográfica entre Argentina y Uruguay, lo que favorece mirar a ese país a la hora de invertir, en comparación con Europa o Estados Unidos. Algo similar ocurre con los inversionistas brasileños.

"La propuesta uruguaya es agresiva y casi obliga a hacer algo del otro lado", resumió Melconian.

El gobierno de Luis Lacalle Pou lanzó varios incentivos para atraer inversores extranjeros

Medidas que entorpecen

Melconian detalló las trabas para el flujo de inversiones, empezando por dudas en relación a posibles dobles tributaciones que los inversionistas quieren esclarecer antes de emprender cualquier iniciativa.

Entre ambos países existe un convenio para evitar la doble tributación y habría que analizar mejor el alcance, señaló. También habría que aclarar el concepto de "paraíso fiscal", definido como aquel cuya tasa de impuesto a la renta es inferior al 60% de la tasa argentina. En tal sentido, la pregunta que surge es cuál es la tasa real uruguaya con los beneficios que plantea su reglamentación. "Los beneficios otorgados podrían poner a los inversores argentinos en una zona gris en esta materia", analizó el economista.

Otra posibilidad -o temor- que se plantean los inversores argentinos es que los gobiernos decidan implementar algún impuesto para quienes decidan abandonar el país, como una manera de conseguir fondos. Esto podría ser un desestímulo, aunque ese desembolso se haría por única vez.