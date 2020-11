"El impuesto a la riqueza tiene problemas de diseño y es bastante primitivo"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza señaló que el tributo al patrimonio "ya existe en la Argentina y se llama Bienes Personales"

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, criticó el impuesto a la riqueza y señaló que "ya existe en la Argentina y se llama Bienes Personales" por lo que "no hay que crear en este momento ningún impuesto".

"Impuesto al patrimonio ya existe en la Argentina y se llama Bienes Personales. Por una foto política que es quiero hacer una mejor redistribución, que es más para la tapa de un diario afín que para una redistribución efectiva, se sacrifica la película que es la inversión y la única manera de mejorar la distribución dentro de cinco años y haya empleo", señaló el ex titular del Palacio de Hacienda.

El impuesto al patrimonio ya existe, se llama Bienes Personales

Luego de que "Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas" obtuviera media sanción en la Cámara Baja, el Gobierno reconoció que pagarán el impuesto a la riqueza más contribuyentes que los 9.300 estimados.

Hernán Lacunza: "El impuesto al patrimonio ya existe, se llama Bienes Personales"

"Nos va a sacar el sector privado de este pantano, no el Estado. No hay que crear en este momento ningún impuesto. Ni este ni otro. Además, tiene problemas de diseño y es bastante primitivo. Se está castigando al capital productivo", señaló Lacunza a TN.

El ex funcionario se refirió además a la crisis económica y las medidas del Gobierno: "Argentina tiene chance de salir, depende de lo que se haga. Está en un momento difícil y crítico. Posiblemente un punto de inflexión por una mezcla de factores de un arrastre que llevamos diez años de estancamiento, un ADN de este Gobierno que tomó algunas políticas no acertadas y la pandemia".

Explicó que "hay que generar una expectativa de poder ordenar la macroeconomía" y manifestó: "Lamentablemente hubo que llegar al dólar blue a 195 para que el Gobierno se asuste y empiece a tomar medidas más sensatas".

En ese sentido, dijo que ahora "bajó la espuma del pánico de ese barrilete que iba sin rumbo", aunque advirtió: "No hay ningun país que se vaya a desarrollar con una brecha entre el dólar oficial y el informal que sea el doble como ahora que es del 100 por ciento".

"Interactúan todo el tiempo", indicó Lacunza al ser consultado sobre la relación entre la política y la economía. Y explicó: "La economía está subordinada a las decisiones políticas hasta que se acaba el dinero. Después de tres semanas de relativa estabilidad, ya volvimos con una fórmula previsional incomprensible y con una carta desafiante al FMI. Eso fue la señal política. Cuál es el ADN del Gobierno. El que quiere ordenar ahora las cosas o el que hace 45 días hacía magia en el sentido de hacer un montón de cosas sin recursos".

Por último, el ex ministro de Economía criticó la nueva fórmula de jubilaciones: "No entiendo cuál es el objetivo del Gobierno. No le veo el argumento. No va a compensar este año malo. La inflación del año que viene que va a subir va a ser mayor a la recaudación de este año. No le van a dar un alivio a los jubilados".

Impuesto a la riqueza: a quiénes alcanza

Un número significativo de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont aseguró este jueves que el proyecto de ley aporte extraordinario para las grandes fortunas incluirá a más personas que las que se contempló inicialmente.

En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que "el ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el número del universo alcanzado, vamos a verlo a medida que se presenten las declaraciones juradas".

Impuesto a la riqueza: lo pagarán más de 9.300 contribuyentes

Marcó del Pont indicó que para la liquidación de este impuesto, los contribuyentes alcanzados "van a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio". Y reconoció que habrá diferencias con la presentación de mitad de año de Bienes Personales "por la valuación de esos activos". Esos números finales confirmarían que la cantidad de contribuyentes que pagarían el aporte será mayor a la estimado inicialmente.

Mercedes Marcó del Pont aseguró que el impuesto a la riqueza incluirá a más personas

En un trabajo enviado a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Marcó Del Pont había estimado que tomando en cuenta la base de cálculo de fines del año pasado, el impuesto alcanzaría a 9.298 personas.

Pero la cifra será mucho más alta por el cambio de la fecha de cálculo de gravamen. De esta manera, miles de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso.

"Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento", concluyó Marcó del Pont.

"Se están dando discusiones que buscan embarrar la cancha", dijo la titular de la AFIP en relación a las declaraciones de sectores que se oponen al impuesto a la riqueza.