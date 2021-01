Los derechos internacionales del fútbol argentino han sido comercializados a través de un acuerdo

Se trata de un acuerdo que ha sido aprobado hace pocos días y que no cambiará hasta los próximos seis años, comenzando desde enero

La Asociación del Fútbol Argentino ha firmado un nuevo contrato con Torneos para la comercialización de los derechos internacionales de transmisión del fútbol argentino. Un acuerdo que ha sido aprobado hace pocos días y que no cambiará hasta los próximos seis años, comenzando desde enero.

Además, la AFA cerró hace poco también un acuerdo con FSLA Holding, para ampliar hasta 2030 los derechos de transmisión a nivel nacional de la Liga Profesional de Fútbol. La finalidad es la de potenciar los activos y generar nuevas oportunidades, aumentando así la visibilidad internacional del campeonato argentino en el mundo, a través de un modelo que ya ha sido implementado con gran éxito por diversas ligas a nivel mundial.

Asimismo, la OTT AFA Play transmitirá los partidos en las regiones y países donde no se puedan ver por televisión y ofrecerá contenido innovador en una misma plataforma. Pues Argentina es un gran proveedor de talentos al fútbol mundial y este nuevo formato de comercialización reúne los recursos necesarios para gestionar ese crecimiento y multiplicar el valor de los clubes, hinchas y deporte en general.

Y es que, sin duda, el fútbol argentino es un producto atractivo en todo el mundo. Los argentinos muestran con el paso de los años cada vez más interés en este deporte, llegando a la extraordinaria cifra de un 61%, en cuanto a población total con este interés en común. Esto ha generado que el fútbol siga creciendo internamente, pero también que las empresas del sector deportivo lo hagan también.

Un claro ejemplo se encuentra en las casas de apuestas online, pues aunque las apuestas existen desde hace bastantes años atrás, no ha sido hasta hace un par de años que los usuarios se han mostrado mucho más interesados en este entretenimiento. Las mejoras en cuanto a una mayor facilidad de uso, una cantidad de eventos disponible mucho mayor y una accesibilidad desde pequeños dispositivos ha hecho que el sector se revalorice mucho. Pues actualmente en Argentina, las casas de apuestas deportivas no paran de multiplicarse e innovar constantemente y el éxito de estas es siempre mayor.

Y no es para menos, pues ante la crisis en otros sectores muchos ven esta área como una muy buena manera para crecer, generar empleo y sacar provecho de este gran talento del país. Pues los argentinos no sólo ven al fútbol como un entretenimiento más, sino que se ha convertido en un estilo de vida donde ver un partido es algo rutinario, satisfactorio y muy divertido. Sin embargo, el fútbol no es el único deporte que genera interés, pues le siguen otros como el tenis y el béisbol.