El Gobierno quiere incluir la modificación del impuesto a las ganancias en sesiones extraordinarias

Tratará de conseguir que sólo paguen ese tributo los contribuyentes que perciban salarios brutos que superen los 150 mil pesos mensuales en bruto

El Gobierno intentará tratar la modificación del impuesto a las ganancias durante las sesiones extraordinarias de febrero para conseguir que sólo paguen ese tributo los contribuyentes que perciban salarios brutos que superen los 150 mil pesos mensuales.

El proyecto establece un nuevo piso para el tributo: de convertirse en ley, sólo lo pagarían aquellos contribuyentes que perciban salarios brutos que superen los 150 mil pesos mensuales. Beneficiaría a 1.267.000 personas que conforman el 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y cuenta con el apoyo de todos los aliados que integran el Frente de Todos. El líder del Frente Renovador la presentó el viernes pasado a última hora y tuvo la colaboración de los equipos técnicos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y del Ministerio de Economía para su confección definitiva. También incluye a las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados.

El proyecto que ingresó con la firma de Massa busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

Afectación

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de 74.810 y 98,963 en el caso de los casados con dos hijos.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

Massa cree que la recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año y que sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso.

"Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo", dijo públicamente.

Apoyo de la CGT

Desde la CGT coincidieron en la necesidad de apurar un mensaje corporativo de apoyo al proyecto que presentó Massa.

Carlos Acuña, uno de los dos jefes de la central obrera, que responde políticamente al presidente de la Cámara de Diputados, y Héctor Daer, el otro referente, saldrán públicamente a respaldar la iniciativa. En su mensaje, es posible que se cuele un deseo en forma de pedido: que por este año se exima del pago del tributo al aguinaldo.

Además, el proyecto de ley de Massa contará con el impulso de los doce diputados de extracción sindical y de la camporista Vanesa Siley, que preside la comisión de Legislación del Trabajo.

Señal

En la CGT evalúan que si se exime al menos al medio aguinaldo de la carga tributaria de Ganancias sería una señal auspiciosa desde el Gobierno para intentar llevar a la práctica el discurso oficial sobre la necesidad de recomponer los salarios y redinamizar el mercado interno. "Necesitamos que las paritarias les ganen a la inflación. Necesitamos dejar de peder poder adquisitivo del salario. Pero se tiene que dar, no debe ser un discurso de ocasión, de un año electoral", planteó un dirigente gremial que asistirá pasado mañana a Olivos para la convocatoria por un acuerdo de precios y salarios.

Celebraron en los gremios el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Página 12, en la que reconoce el retraso salarial y la necesidad de que las paritarias le ganen a la inflación. "Necesito que el salario mejore en términos reales", dijo el jefe del Estado en la entrevista.

La CGT irá el miércoles a Olivos con un pedido: aceptaría un acuerdo de precios y salarios solo si se garantiza que las paritarias estén entre dos y cuatro puntos por encima del 29%, que es la inflación proyectada por el Gobierno en la ley de presupuesto.

"No debe tratarse de una imposición, a la fuerza no va a funcionar. No queremos que nos limiten las paritarias", puso reparos un jerárquico de la CGT que dialoga casi a diario con distintos integrantes del gabinete de Fernández. Sin embargo, el mismo dirigente reconoció que es el acuerdo de precios y salarios podría ser "viable", aunque por sectores, como lo había intentando la gestión de Macri.

Una negociación aceitada

El proyecto presentado por el diputado Massa, según fuentes cercanas al dirigente peronista, fue negociado con la AFIP, el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el bloque que encabeza Máximo Kirchner.

Por este motivo, se espera que la iniciativa sea ley en cuanto comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, o sea, a partir del 1 de marzo.

De todos modos, como Ganancias es un impuesto de liquidación anual, la modificación se aplicará a todo el año 2021.

El mecanismo para sacar a 1.267.000 trabajadores y jubilados de la órbita del Impuesto a las Ganancias no toca la base del gravamen sino uno de los componentes del Mínimo no Imponible, que se denomina "deducción especial".

En concreto, la deducción especial deberá incrementarse todo lo necesario para que nadie que cobre por debajo de $150.000 pague el Impuesto a las Ganancias.

Las fuentes del equipo económico del diputado Massa explicaron que de los componentes del Mínimo no Imponible, se eligió elevar la deducción especial, porque es el componente que permite llegar más directamente a los trabajadores con salarios más bajos.

A la vez, la suba de la deducción especial, en lugar de la base imponible, tiene menor costo para el erario público, que ya es elevado, ya que se calcula que el proyecto le costará al Estado una pérdida tributaria de $40.000 millones, indicaron las fuentes consultadas.

El texto incluye una facultad al Poder Ejecutivo para que aumente las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

De manera, 102.741 trabajadores y jubilados con remuneraciones de entre $ 150.000 y $ 173.000 gozarán de un incremento adicional de sus deducciones para evitar "saltos" bruscos en la escala del impuesto, puntualizó Batista.

Sin embargo, para Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, resulta cuestionable la medida que significa delegar al Poder Ejecutivo la facultad de modificar por Decreto los montos deducibles sobre los salarios, a fin de beneficiar a determinados sectores contribuyentes.

Aunque, de todos modos, Rodríguez consideró que la iniciativa de Massa es positiva, de acuerdo a los principios de igualdad y razonabilidad.

El beneficio en números

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia.

Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300.000 trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo.

Con la propuesta del diputado Massa, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000 trabajadores y jubilados.

En consecuencia, permitirá consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

Alrededor de 730.000 trabajadores que perciben más de $173.000 continuarán pagando el impuesto sin cambios, afirman los fundamentos del proyecto.