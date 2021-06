Monotributo 2021: claves del nuevo proyecto de ley

Este miércoles por la noche ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que anula el ajuste retroactivo a enero de las cuotas del Monotributo

Este miércoles por la noche ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que anula el ajuste retroactivo a enero de las cuotas del Monotributo y establece que los nuevos valores -con una suba del 35,3%- comenzarán a aplicarse a partir de julio.

La iniciativa, amplia los niveles de facturación de las distintas categorías del Monotributo respecto de 2020 y establece una regularización y alivio fiscal de las deudas que puedan haber acumulado los monotributistas, sin el pago de intereses, punitorios y otras sanciones.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que el nuevo proyecto de ley contiene tres aspectos esenciales:

La cuota de enero a junio es la misma que en diciembre 2020

Nuevo esquema de escalas

Moratoria para el Monotributo por deudas al 30/6/21 en hasta 60 cuotas y condonación de resarcitorios, punitorios y multas

Monotributo: claves del nuevo proyecto

El proyecto lleva la firma de Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, y del Diputado Máximo Kirchner,. Se denomina "Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes".

Acceda al texto completo de la iniciativa y las claves del proyecto:

Cuotas

Se retrotraen a los valores de diciembre de 2020 las cuotas de los meses de enero a junio de 2021, en sus 3 componentes: impuesto, cotizaciones de jubilación y de Salud. Los nuevos importes van a regir a partir de julio.

Cómo serán las nuevas escalas

Se amplían las escalas de facturación de las categorías. Se fijan a partir del 1 de julio nuevos parámetros de facturación o ingresos brutos anuales que complementan el régimen vigente desde enero de 2021, sin aumentar el valor mensual de las categoría.

Qué pasa si se superó la facturación máxima

Los contribuyentes inscriptos al 30 de junio de 2021 que hayan excedido, en esa fecha o en cualquier momento previo, el límite superior de facturación mantendrán la condición de monotributistas siempre que sus ingresos brutos no hubieran excedido los nuevos montos para cada categoría.

Monotributo: claves del nuevo proyecto

Además se establece que únicamente podrán acceder al programa los que registren ingresos que no superen el monto equivalente 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría K ($ 5.550.000 anuales) y que el total de bienes del país y del exterior gravados y exentos -sin considerar ningún tipo de mínimo no imponible- en el Impuesto sobre los Bienes Personales, no superen los $ 6.500.000, sin incluir la Casa Habitación.

Asimismo los contribuyentes que estén en esa situación pagarán una "cuota especial" de una vez el valor de la categoría respectiva en el caso de categorías "E", "F" y "G": y de 2 veces las categorías "H", "I", "J" y "K": para mantenerse en el régimen.

Regularización de deudas del Monotributo

Se podrán refinanciar planes de pago vigentes y caducos, sin intereses y multas, en nuevos planes de hasta 60 cuotas mensuales y un interés no mayor al 1,5% mensual.

Obras sociales

Para no desfinanciar al sistema de salud se establece que lo que se recaude por la cuota especial y el régimen de regularización de deudas se destinará al Fondo de Emergencia y Asistencia que administra la Superintendencia de Servicios de Salud para cubrir la diferencia de recaudación de los aportes de obra social.