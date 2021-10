Mariano Macri: "Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio"

"Mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales", dijo en Twitter.

Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, rechazó haber cometido un ilícito a través de una cuenta offshore en el exterior tras la filtración global Pandora Papers, y volvió a marcar profundas diferencias con el ex mandatario, con quien mantiene una disputa por el control del holding familiar.

"Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", advirtió luego de la filtración donde lo nombraron como uno de los argentinos con cuentas offshore.

"La aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones. Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza", indicó Mariano Macri.

Defensa en Twitter

A través de un hilo de tuits, el hermano del ex presidente continuó con su aclaración: "En alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos y con el management de la empresa familiar (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar".

"Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del managment que conducen la empresa familiar", subrayó.

Mariano Macri: "Mi hermano mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos"

Explicó que "la sociedad TNB Investments Limited nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital".

"No le di utilidad alguna", confesó el hermano del ex mandatario. Y señaló: "Estas circunstancias me obligaron a seguir con mi actual lucha que acaba de sumar un nuevo capítulo al presentarme como querellante en la causa del Correo Argentino".

"Es por esto que nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas. Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales", recalcó.

"Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", concluyó.

Pandora Papers

El nombre de Mariano Macri aparece entre los más de 11,9 millones de documentos de los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según la información que salió a la luz en los últimos días, TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de u$50.000 y estuvo activa hasta julio de 2018. Por entonces, Mariano Macri ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco desde 2013, según él mismo contó al periodista Santiago O’Donnell para el libro "El Hermano".

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían u$s 2,6 millones, divididos en un pago inicial de u$s 350.000 y treinta cuotas posteriores de u$s 75.000 en concepto de retiro de dividendos correspondientes a Mariano Macri como accionista del grupo Socma para desarrollar un negocio personal.

Los registros, sin embargo, no precisan si la firma de Belice controló activos u operó cuentas bancarias desde el momento en que Macri la constituyó con la ayuda de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales y personas de alto patrimonio.

Desde el entorno de Mariano Macri confiraron que TNB Investments Limited era del hermano del ex mandatario pero negaron que haya movilizado fondos, sino que su apertura tenia como fin "hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos".

"Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas", aseguraron.

Otra ramificación offshore

TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore. Tuvo como directora, a su vez, a Corporate Manager Limited, también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad..

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited el 7 de enero de 2016 junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey. La sociedad se registró en Belice con un 50.000 acciones, a un valor de un dólar cada acción, que quedaron bajo el control por mitades de Fernández Rey y Macri.

Junto a Mariano Macri, sin embargo, sostuvieron que el hermano del entonces Presidente no llegó a desembolsar esa suma de dinero. "No tenía ese capital disponible", indicaron, y recordaron que para ese momento ya mantenía fuertes controversias con Mauricio y Gianfranco por el patrimonio familiar, incluso en la Justicia.

TNB Investments Limited no fue la única sociedad que compartió la pareja. Diez meses antes, en marzo de 2015, en la Argentina habían constituido la empresa Eco Urban Concept SRL para la importación, exportación, distribución, desarrollo y comercialización de "máquinas automáticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular".

En los documentos de Pandora Papers consta que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos.

La pareja comenzó los trámites para la creación de la sociedad el 22 de diciembre de 2015 y la apertura de TNB Investments Limited se efectivizó dos semanas después.

"No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri", asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base "World Check" confirmara que "la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina".

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que "de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el "DD" (por Due Diligence o "debida diligencia") como persona natural". Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. "Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia", resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses después, la familia del expresidente Macri se vería sacudida por la divulgación de los Panama Papers. Entre otros motivos, porque a partir de allí salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde el holding familiar atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno.

Esa sociedad offshore, BF Corporation, fue una de las que utilizó Gianfranco Macri para ingresar al menos u$s4 millones en el blanqueo promovido por su hermano presidente.

Según relató Mariano Macri en el libro "Hermano", de Santiago O’Donnell, su familia buscó montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas.

Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore, una acusación que la familia y los representantes de Socma siempre han rechazado.

El blanqueo de los Macri

Esta semana el periodista Gabriel Morini informó que el dinero que declaró Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, en realidad pertenecía a la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, lo que estaba prohibido por la ley de blanqueo. Sin embargo, el escritor Santiago O’Donnell, quien entrevistó a Mariano Macri para su libro Hermano, lo contradijo y señaló de quién es la plata.

"Lleva tiempo pero se están empezando a producir movimientos interesantes. Por un lado que Mariano Macri, hermano menor e importante funcionario del grupo, se acaba de presentar como querellante en la Causa Correo", contó O´Donnell en radio AM 530. El periodista también se refirió al fideicomiso y al blanqueo de Gianfranco Macri. "No lo podía justificar porque no era su dinero", señaló.

En ese marco, contó que Mariano Macri describió con muchos detalles una reunión que tuvo con su hermano, Gianfranco, y todos los miembros del grupo Macri. "Todos diciendo ‘vamos a blanquear este dinero’. Blanqueas vos, blanqueo yo o blanqueamos los dos. Esto era dinero de la empresa Macri, de Socma y no ahorillos personales de Gianfranco Macri", explicó el escritor.

O´Donnell sostuvo que como era un delito que se blanqueara el dinero de la empresa lo hicieron aparecer el fideicomiso a nombre de su madre. "La versión que da Mariano Macri en mi libro ‘Hermano’ es que esto no es dinero en la madre de Macri sino dinero de Socma", reveló el escritor.

El escritor repitió: "Mariano Macri explico en mi libro que la plata no es de la madre de él sino que es de Socma". Según el periodista, ese dinero "viene de plata en negro que sacaban los Macri en sociedad con Moyano del Correo". Y además, aseguró: "El Gobierno que le había expropiado el Correo le dejó seguir manejando la logística que era el negocio redituable".

Cristina Kirchner, contra la familia Macri

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar este martes sus críticas al ex presidente Mauricio Macri por el blanqueo de 25 millones de dólares que habría hecho su madre, Alicia Blanco Villegas, a través de su hermano Gianfranco. Además, culpó a los medios de "enfermar" a su hija Florencia Kirchner.

"En 2016 publiqué la carta ´No es mi mamá, es tu papá y vos también´, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también", recalcó la titular del Senado.

En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta se hizo eco de una nota del diario Ámbito Financiero que dice que "Gianfranco ´blanqueó´ un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por ley".

En 2016 publiqué la carta "No es mi mamá, es tu papá y vos también" (https://t.co/Dos4GOsb36), en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también. pic.twitter.com/WhmUVDrv7y — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2021

"El hermano del ex presidente declaró como propio en 2016 un ´trust´ que alcanzaría los 25 millones de dólares. Su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas que en 2020 lo reintrodujo a su patrimonio. La ley de blanqueo expresamente impedía a que accediera al beneficio. La nueva prueba da un giro a la causa judicial", dice el texto periodístico que remarcó la presidenta de la Cámara de Senadores.

En su publicación, Cristina Kirchner también puso el link de su carta de 2016, cuando acusó al entonces presidente de montar una persecución judicial en su contra y la de su familia. "En una muestra perfecta de la estrategia de persecución contra toda mi familia, mirá como titulaba Clarín aquella falsa denuncia. Si hasta llegaron a enfermar a mi hija", aseguró.

Cristina reaparece en tono confrontativo luego de la carta que hizo tambalear al Gobierno

Y agregó: "Para la familia Macri… una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy".

De esta forma, la vicepresidenta volvió a hablar públicamente a través de las redes sociales tras la durísima carta que le escribió al presidente Alberto Fernández días atrás, lo que generó un cimbronazo interno en el Frente de Todos.

Su última publicación política había sido, precisamente, la misiva pública el pasado 16 de septiembre, aunque días después, el 23, había dado su pésame a la familia y amigos de Fernando Braga Menéndez, publicista que trabajó junto a Néstor en la campaña del 2003.