Jubilados: cómo hacer para viajar gratis en tren en septiembre 2025

Para viajar gratis en tren en septiembre de 2025, los jubilados y pensionados deben tener la tarjeta SUBE registrada y activada

Para viajar gratis en tren en septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo deben tener la tarjeta SUBE registrada y activada con la Tarifa Social. Además, para acceder al beneficio deben presentar su último recibo de haberes y DNI. Complementariamente, existen descuentos para jubilados en trenes de larga distancia, gestionados por Trenes Argentinos. En este artículo te explicamos los pasos a seguir para que los jubilados y pensionados accedan a este alivio en el bolsillo.

Jubilados pasajes gratis en tren: pasos para obtener el beneficio

1. Verificar elegibilidad:

Asegurarse de percibir la jubilación mínima o estar dentro del rango definido por ANSES para la tarifa social.

2. Tarjeta SUBE:

Contar con la tarjeta SUBE registrada a tu nombre y con la tarifa social activada.

3. Generar PIN SUBE:

Si aún no lo has hecho, podés generar un PIN SUBE a través de mi ANSES y luego registrarlo en tu tarjeta SUBE.

4. Activar la Tarifa Social:

Acercate a una terminal automática SUBE o usá la app Carga SUBE para activar el beneficio.

5. Presentar documentación:

Al viajar, mostrá tu último recibo de haberes y DNI.

Para los trenes de larga distancia, verificá la disponibilidad de descuentos en la página de Trenes Argentinos o en boleterías.

En tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los jubilados con haber mínimo pueden viajar gratis en trenes de lunes a viernes de 9 a 17 y de 21 a 4, y todo el día los sábados, domingos y feriados.

Para los jubilados y pensionados, la posibilidad de trasladarse sin pagar cada pasaje representa un alivio en la economía personal. Los incrementos periódicos del boleto impactan de manera directa en los haberes fijos, y alternativas como el pase gratuito se transforman en herramientas importantes para preservar la autonomía y la inserción social.

El pase es de uso exclusivo e intransferible para el titular. El sistema de control asigna el beneficio a una única persona, y su uso por terceros está prohibido. La normativa precisa que, si se detecta que alguna otra persona utiliza la tarjeta con ese beneficio, se aplicarán sanciones: la suspensión por un período de seis meses y, en caso de reincidencia, la baja del pase por un año.

El procedimiento digital brinda una importante comodidad a los adultos mayores o retirados, quienes muchas veces prefieren limitar traslados o gestiones presenciales por razones de salud o movilidad. La operatoria online, según lo dispuesto en el reglamento oficial, habilita toda la cadena del trámite, desde el contacto inicial hasta la eventual renovación a través de la web, sin papeles ni firmas físicas.

