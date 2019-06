Una chica denunció que le sacaron fotos en el probador de un local de ropa

Ocurrió en Bahía Blanca. La joven contó lo ocurrido en redes sociales y radicó la denuncia contra el local en una fiscalía. El acusado borró las imágenes

Una joven de Bahía Blanca que entró el sábado pasado a un local de ropa simplemente para ver una prenda, terminó viviendo un episodio desagradable que culminó en una denuncia contra los dueños del comercio.

Pamela, la víctima, que denunció lo ocurrido a través de redes sociales, contó que entró al local que está ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Vio una remera en la vidriera, le gustó y entró para probársela. El hombre que estaba a cargo del local se la dio y ella ingresó al probador.

"Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular", contó Pamela en un posteo que recibió cientos de comentarios, principalmente de clientas del comercio sorprendidas con lo que había ocurrido.

"Me cambié rápido salí del probador y le dije que me dé su celular, que lo vi sacándome fotos y que iba a llamar a la policía", relató la víctima.

Sin embargo, en medio de la incomodidad de la situación y de su indignación, el hombre se negó a entregarle el teléfono o mostrarle las fotos y lanzó una respuesta insólita: "Perdoname Negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada, voy a perder a mi familia".

"Cómo no había nadie más en el negocio, por mi seguridad salí y sostuve la puerta para que él no salga mientras llamé a la policía", relató. La joven dijo que luego radicó la denuncia ante la comisaría de la Mujer, que ahora quedó en manos de la UFI N° 14 especializada en Delitos Sexuales de Bahía Blanca, a cargo de Marina Lara.

Desde la fiscalía indicaron que ya había otra denuncia reciente contra el mismo local por las mismas circunstancias: una mujer denunció que una persona que atendía le sacó fotos mientras estaba en el probador, indicó el sitio Infobae.

"Por supuesto que él borró las fotos y yo tengo mucha impotencia y tristeza de no haberme avivado y tener pruebas. Pero en esa situación estaba muy nerviosa y no sabía qué me podía pasar. Hago esto público sólo para que tengan cuidado" alertó la joven en su publicación. "Que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso, por favor. Chicas, cuídense de este lugar", agregó.