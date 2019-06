Alfredo Casero, desde España: "Voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo estos hijos de puta"

"No tengo que explicar si me estoy yendo del país porque le temo a estos hijos de mil putas", dice Alfredo Casero sobre el kirchnerismo

"Vengo a trabajar acá todos los veranos. Hago música y un montón de cosas que en Argentina no puedo vender porque para mí no hay trabajo. Y cuando hay trabajo, hay tantos impedimentos que ya no me están dejando laburar", dice Alfredo Casero entrevistado por Infobae, en una comunicación telefónica de larga distancia: el actor decidió instalarse en España a principios de este mes. Según explica, lo empujaron las consecuencias de haber manifestado públicamente sus ideas políticas.



"Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas", asegura el creador de Cha Cha Cha, y argumenta: "Tengo un montón de problemas, hay toda una micromilitancia de mierda. Te caga el tipo que vende las entradas, el que atiende el teléfono. Ya no puedo ir a un montón de lugares".



"Yo soy mecánico, en Buenos Aires no puedo laburar en ningún lado porque se desvirtúa: tengo que trabajar bajo relación de dependencia. Acá trabajo por mi cuenta con otras dos personas. Voy a trabajar en lo que quiero, con barcos, en buceo, todo lo que era antes", cuenta Alfredo, con las ilusiones renovadas. Y destaca que para eso se preparó y bajó más de 50 kilos.



"Por la operación (el bypass gástrico realizado en abril de 2017), obligadamente tengo que parar un poco. Me hago malasangre, así que volveré a las pistas en poquito como si nada", dice Alfredo, y sin dar nombres, deja en claro su postura política contra el kirchnerismo: "No tengo que dar explicaciones de qué es lo que estoy haciendo, si me estoy yendo del país porque le temo a estos hijos de mil puta. Sin embargo voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo". Por eso, planificó su regreso a la Argentina en septiembre, poco antes de las elecciones presidenciales.



Además, asegura que continuará con su militancia, pese a la distancia: "Voy a seguir con toda la maniobra que haga lo posible. A mí no me importa (Mauricio) Macri, no me importa nada. Lo único que quiero es que no haya más ladrones ni gente de mierda. Voy a pelear por eso. Y voy seguir peleando desde acá".