Después de varios reclamos, una argentina que se enfermó en Punta Cana logró ser atendida

Candela Aylen Saccone es de Villa Ballester y se encontraba de vacaciones cuando empezó a descompensarse y debió ser atendida por especialistas

Una turista argentina de 15 años que veraneaba en Punta Cana, República Dominicana, sufrió una descompensación y tuvo que pasar por varios reclamos hasta que su familia logró autorización para financiar su traslado al hospital de la capital Santo Domingo para su atención.

La solución se logró después que el servicio de asistencia al viajero, Assist Card, informó que garantizaría todos los servicios que la pasajera y sus familiares necesitaran.



Saccone se encontraba de vacaciones con la familia y, cuando debían regresar a la Argentina, sufrió un desmayo y fue atendida por personal médico del hotel. Ante la gravedad de caso, la joven fue trasladada el miércoles pasado a Centro Médico Punta Cana.



Allí, los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética y su cuadro comenzó a empeorar drásticamente, según contó a La Nación una amiga de ella, Ana Callero.



Los médicos propusieron entonces trasladarla a una clínica en Santo Domingo dado que carecían de instrumentos para inducir un coma. Los estudios realizados con un tomógrafo confirmaron una inflamación del cerebro y decidieron trasladarla a la Clínica Canela 1.

Te puede interesar Cuál es el costo actual de construir una casa tipo "country"

Sin embargo, en el traslado la joven se descompensó y entró en coma. En la clínica, los médicos constataron el empeoramiento de su cuadro con fallas en los riñones y sin respuesta a la medicación. Ante esto, los especialistas recomendaron este viernes trasladarla a Santo Domingo, al Hospital General de la Plaza de la Salud.

"La familia está desesperada porque la cobertura de Assist Card aún no lo autorizó a la espera de los presupuestos", explicó Callero.



Pero luego la compañía informó que "garantizó todos los servicios que la pasajera y sus familiares necesitaron". Y aclararon que se hicieron cargo de servicios que incluso estaban fuera del alcance del producto contratado. Assist Card sostuvo que se hará cargo de todos los gastos que incurran en la recuperación de Candela.