Video: la escandalosa detención del empresario acusado de intentar matar a su ex pareja: "A mí no me van a poder parar"

Cuando lo fueron a arrestar a su departamento, tuvo una violenta discusión en el hall del edificio donde vive y atacó a 13 prefectos

Esteban Mallorca Tebaldi es el empresario que fue denunciado por su novia, Camila Serra, de golpearla e intentar matarla el sábado pasado.

Cuando lo fueron a arrestar a su departamento de Puerto Madero, tuvo una violenta discusión en el hall del edificio donde vive y atacó a 13 prefectos durante la detención.

Allí se ve sumamente nervioso, yendo de un lado a otro y hablándoles a los oficiales. Al final de las imágenes, al acusado -que es luchador de artes marciales- se lo puede ver usando una de sus rodillas para zafarse, cuando les dice: "Así me saco las esposas".

Finalmente fue reducido por siete agentes. "Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo durante el operativo.

Al lugar llegaron los agentes de la Prefectura Naval luego de la denuncia realizada por la propia seguridad del departamento ubicado sobre la calle Juana Manso al 600. La joven se había acercado a una garita el mismo día sábado, luego de ser golpeada.

Mallorca Tebaldi la siguió hasta la calle y según testigos llegó a ahorcar a un ambulanciero que circunstancialmente se encontraba en el lugar, creyendo que escondía a la joven.

Mientras tanto, la abogada de Serra sumó a la denuncia los videos de la detención de Mallorca Tebaldi: "La grabación le llamó poderosamente la atención a la fiscal de la causa, Andrea Scanga. El hombre se dio contra la rodilla y quebró las esposas. Es evidente que hay una situación de descontrol que es producto de un contexto de violencia", dijo.

Ahora, Mallorca Tebaldi continuará bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, hasta resolver su situación procesal.