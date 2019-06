"La indecencia de Mauricio Macri, Marcos Peña y Durán Barba es infinita"

Alberto Fernández contó que les dijo a las autoridades del FMI que "no tiren al saco roto de las finanzas de Macri" los dólares que restan ingresar

Horas después de reunirse con autoridades del FMI, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, le apuntó a Mauricio Macri en el marco de la campaña presidencial: "Lo que Macri y Durán Barba han hecho es un sistema de manipulación social, de confundir a la gente con mentiras. La indecencia de Durán Barba es infinita, igual a la de Marcos Peña y Macri que usan estos métodos".



"Peña y sus amigos publicaron una foto en la que decían que yo había defendido a un miembro del clan Puccio. Usan mentiras para llevar a la confusión​", explicó al respecto.



Respecto al FMI, Alberto F. aseguró que en la reunión le dijo a Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo: "Les pido que no tiren esos 11 mil millones de dólares a ese saco roto de las finanzas de Macri". Fue en referencia a la plata que resta ingresar del organismo.



El compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner dijo además que la plata que ingresó del FMI se usó para financiar la fuga de capitales: "¿Le van a dar para que siga entregando los dólares para que salga del sistema?".

En ese sentido denunció: "Les dije: 'No le prestaron plata a la Argentina, sino al gobierno de Macri". Fernández, asimismo, relató que le señaló a Werner: "No tengo ningún dato cierto que la reforma laboral traiga soluciones".​



Respecto a la campaña, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner reivindicó a Sergio Massa: "Fue un gesto de madurez de Sergio. Tiene un enorme futuro en política