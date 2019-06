La "placa roja" más triste: así despidió Crónica TV a su creador

El periodista y empresario de medios falleció a los 86 años. La presentadora que estuvo al frente en la primera emisión del canal dio la noticia

Con sus clásicas "placas rojas" la señal Crónica TV dio a conocer la noticia más triste: el fallecimiento de Héctor Ricardo García, su fundador, a los 86 años.

Fiel a sus estilo para comunicar noticias de último momento, el canal televisivo contó la primicia de la siguiente manera: "Murió Héctor Ricardo García. El mejor periodista de la Argentina, creador y fundador de Crónica TV".

"El Gallego", como se lo conocía en el ambiente artístico, será recordado por su estilo periodístico de tono popular y sensacionalista que dejó una marca en la historia de la prensa argentina con la creación del diario Crónica. Con sus tres ediciones diarias, marcó un hito jamás alcanzando.

La histórica presentadora Rossana González, que fue la primera locutora en estar al frente a la señal de TV cuando debutó en 1994 -junto a Gustavo Chapur- se puso al frente de una emisión especial para homenajear a su fundador.

Visiblemente consternada y con lágrimas en los ojos, Rossana aseguró: "Se fue el número 1 del periodismo".

Hubo muchos cambios en el canal. El primero llegó con la mudanza de la calle Riobamba 280 a la avenida Juan de Garay esquina Azopardo. Y luego, con la compra de la señal por parte del Grupo Olmos, se produjeron las renovaciones más importantes: se incorporó tecnología HD y se renovó el estudio por completo del estudio. Sin embargo, a 25 años de creación, aún se mantienen las placas rojas y su música característica.

Durante la emisión, Rossana entrevistó a distintos profesionales que pasaron por el canal. Mabel Díaz, productora histórica, y Hugo Ferrer, director del Grupo Cónica, fueron algunos de los recordaron cómo era trabajar con uno de los periodistas más transgresores e innovadores que tuvo al país.

José Luis Cao, que se desempeñó como coordinador de aire de la señal de TV, también tuvo emotivas palabras hacia García: "Lo recuerdo como el Maradona de las noticias por el legado que ha dejado. Revolucionó toda la información desde la década de los 60".

Y relató varias anécdotas que tuvieron a García como protagonista, como la decisión de transmitir las 24 horas y los pormenores de la implementación de la placa roja. "El me llamaba por teléfono y me dictaba las noticias. Me llamaba constantemente para darme información", recordó.

Cuando llegó el turno de la periodista de espectáculos Claudia Medic, conductora del ciclo "La Pavada", señaló que García "era un hombre muy querido y respetado", con una visión de la noticia que muy pocos tenían. "Era muy creativo y yo con él aprendí a buscar los más importante de la noticia, como armarla, editarla y producirla. Lo absorbí viéndolo trabajar. Mi dio mucha tristeza la noticia", dijo.