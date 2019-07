Caniggia confirmó su separación de Mariana Nannis: "Se fue de la casa de Marbella hace un año y medio"

El exfutbolista le mandó un mensaje de WhatsApp a un amigo personal admitiendo la dura situación con su esposa quien lo acusa de adicciones

Durante muchos años fueron una de las parejas más glamorosas del ambiente futbolístico y pasearon su amor alrededor del mundo. Sin embargo, luego de meses de rumores alrededor de ellos, finalmente Claudio Paul Caniggia confirmó su separación de Mariana Nannis.

Así lo reveló Carlos Monti en Pamela a la Tarde, el ciclo que Pamela David conduce a través de la pantalla de América y que, a raíz de las vacaciones de la conductora, tiene en el panelista a su reemplazante.

"Tenemos los chats de Claudio Paul Caniggia que admite, reconoce, se lo envió a un amigo personal, que hace un año y medio que están separados y que ya Mariana Nannis no está más en Marbella", arrancó el reconocido periodista.

"Es el escándalo de la tarde, es el escándalo que sacude a alguien que está ocultando un divorcio, se está refugiando detrás de un abogado para tratar de enmascarar una situación que el propio Claudio Paul Caniggia admite. Se lo mandó este Whatsapp a un amigo, le dijo 'hace un año y medio que estamos separados con Mariana'", agregó.

También habló Fernando Burlando, abogado del ex futbolista.

Contó que Caniggia vive en un departamento del Faena, en Puerto Madero, pero está actualmente en Brasil, lo que hace sospechar que podría estar acompañado de su supuesta novia, la modelo y periodista de moda Sofía Bonelli, quien ayer habló con Carlos Monti desde playas brasileñas. Sin embargo, Burlando no dio detalles al respecto y sólo dijo que Caniggia viaja mucho por trabajo.

"Creo que está solo desde hace tiempo. Me consta porque hemos compartido situaciones y lo he visto con amigos", aclaró.

También dijo que Caniggia aún no lo instruyó sobre el divorcio.

"Jurídicamente están casados pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me de directivas. Por ahora está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones. El enojo de Claudio es más que lógico porque lo dejaron en una situación poco clara, en relación a adicciones. Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico. Lo enojó que le dijeran adicto. Y me llamó desde Brasil varias veces ayer. Claudio me dio la orden de aclarar esta situación, en cuanto a sus costumbres. Hace un año y ocho meses que no tiene contacto con Mariana y no puede hablar de lo que hace o deja de hacer, sobre todo a tantos kilómetros de distancia. Además, ni siquiera el aspecto de Claudio condice con lo que dijeron; parece un tipo mucho más joven. Lo cruzo a diario en el gimnasio", insistía Burlando.