Otra alimenticia en crisis: tensión por despidos en Los 5 Hispanos

Empleados de la empresa Los 5 Hispanos se enteraron del despido de dos de sus compañeros y calificaron la medida como "arbitraria"

La empresa "Los 5 Hispanos", conocida por su producción de café y snacks, entrenta por estas horas una situación de crisis relacionada con despidos de trabajadores.

Empleados de la compañía ubicada en La Tablada (zona oeste del conurbano bonaerense), se enteraron del despido de dos de sus compañeros y calificaron la medida como "arbitraria" y "sin causa" alguna, llevando a cabo un cese de actividades como medida a de protesta.

Marcelo Pontil, delegado del gremio de Industria de la Alimentación, señaló que "a las seis de la mañana nos desayunamos con dos compañeros despedidos, algo que consideramos sumamente arbitrario porque acá no hay causa de justificación de despido. Son dos compañeros que trabajan hace rato en la planta, son súper trabajadores, así que no se entiende la postura que está tomando la empresa".

Te puede interesar Realizarán una subasta online de autos y camionetas radicadas en TDF

Además, detalló que "es muy doloroso, porque los compañeros tienen familia y hoy se quedan en la calle. Entonces, tenemos el cese de actividad".

Adelantaron que se podría a llegar a replicar este cese de actividad industrial en otra planta que tiene la empresa en la localidad de Ramos Mejía.

"No se entiende como llega a tomar esta decisión, porque es sin previo aviso, dicen hoy no van a entrar, y así no se maneja la situación", finalizó el referente sindical, según señala Mundo Gremial.

Esta industria cuenta con un total de alrededor de 710 empleados, de los cuales 100 pertenecen a la sede de La Tablada, ubicada en la calle Arieta 4.332.