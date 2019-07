Martín Lousteau: "La gestión económica no es buena, pero el Gobierno heredó una crisis sintomática"

El primer candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio explica sobre qué temas trabajaría si llega al Senado

El primer candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio señaló que "no le gusta el juego en la Ciudad de Buenos Aires".

Te puede interesar Realizarán una subasta online de autos y camionetas radicados en Tierra del Fuego

"Y creo que la publicidad oficial tiene que tener un fin. Nos tendría que dar información que nos sirva a los ciudadanos", señaló al portal Infobae.

Respecto a los temas que trataría en el Senado, Lousteau señaló: "En relación a la Nación, creo que hay que discutir con mucha más rigurosidad cuáles son las prioridades, en qué se gasta y en qué se debería gastar. Con respecto a la Ciudad, hay algo que Buenos Aires tiene que terminar de tener para organizarse por completo, que es recuperar del todo su autonomía. Por ejemplo, hay ciertas cosas de la justicia que tienen que ser transferidas para que se organicen en conjunto con la seguridad".



"Argentina hace medio siglo que crece menos de la mitad de lo que crece el resto del mundo. En economía, la gestión de Macri no es buena, pero yo creo que el gobierno heredó una crisis que era sintomática y que no era fácil de resolver", señaló el candidato.



Respecto al proyecto de Servicio Cívico Voluntario, para jóvenes de entre 16 y 20 años que ni estudian ni trabajan, a cargo de Gendarmería Nacional, señaló: "Es un proyecto muy nuevo y es una prueba piloto, por lo cual aun no estoy familiarizado con los detalles. Sí creo que a veces, en lugar de discutir cómo corregimos el Estado a largo plazo, buscamos atajos para una emergencia. A mí me gustaría que todo eso estuviera contenido dentro del sistema educativo y dentro del sistema de asistencia social. Pero te repito, quiero ver más en detalle el proyecto y cuál es el foco al que van a apuntar."



"Lo que hay que hacer con la reforma laboral es encontrar aquellos quince o veinte sectores que tienen alto potencial de crecimiento, y particularmente alto potencial exportador, y trabajar sobre algunas cuestiones puntuales. Por otro lado, es cierto que tenemos que modificar ciertas cosas. Argentina tiene convenios colectivos de los '70 con posiciones laborales que ya no existen. Tenemos que adecuar en muchos ámbitos los convenios colectivos a la realidad actual, pero hacerlo para que puedan generar más empleo"; indicó Lousteau respecto a la idea de reforma laboral.