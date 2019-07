"Estamos viviendo como en una posguerra"

Ranni se quebró al hablar de la situación económica. Contó entre lágrimas que cobra la jubilación mínima, que el dinero no alcanza y que no hay trabajo

El actor Rodolfo Ranni se quebró anoche al hablar de la situación social, política y económica del país. "Me entristece lo que pasa. Me da mucho dolor", aseguró al contar que cobra la jubilación mínima y que no tiene obra social de actores.

