Se incendió la emblemática confitería del cerro Chapelco

El fuego consumió toda la estructura de "Antulauquen", el local ubicado a 1.600 metros de altura en San Martín de los Andes. Se desconocen las causas

Antulauquen, la emblemática confitería del cerro Chapelco en San Martín de los Andes, fue consumida esta madrugada por un impresionante incendio, cuyas causas aún no fueron establecidas.

La estructura se ubica en la plataforma 1.600 y es uno de los puntos más concurridos por los turistas. Según los primeros datos, ni las telecabinas ni las otras instalaciones del centro de ski se vieron afectadas.

Fabián González es bombero de esa ciudad y confirmó en diálogo con TN que el local quedó convertido en cenizas y que ahora están "abocados a las tareas de enfriamiento", para bajar la temperatura del lugar. Se trata de un procedimiento que se hace una vez que el fuego se extingue.

"La única forma de llegar es con medios de elevación. La confitería fue consumida totalmente por las llamas. Se trata de una construcción de madera y no había personas al momento del incendio", reveló el bombero, quien dijo que una de las mayores dificultades, además del ascenso, es que en la zona "no hay mucho recurso hídrico", señaló.

En el lugar trabaja personal de Bomberos, Defensa Civil, de Parques Nacionales y de la empresa que maneja la confitería. "No se ha decidido nada sobre si abrir o no el centro de ski. Estimo que va a abrir igual. Lo que se quemó fue una confitería de muchos años y según sabemos, no afectó ninguna de las construcciones alrededor", informó González.