"Lo peor está por llegar": qué se esconde tras los catastróficos incendios del Amazonas

Los voraces incendios que desde hace dos semanas destruyen el Amazonas son noticia en el mundo pero no en los medios brasileños como "O Globo" o "Folha de Sao Paulo".

Pese a que en lo que va de 2019 se han declarado más de 70.000 incendios y que hay fuegos que arrasan el lugar hace casi 15 días, todos lo tratan como un asunto casi rutinario.

Hay varios países afectados y, aunque es cierto que estos días el problema vive un repunte (con el extraño caso de Sao Paulo y la nube que cubrió toda la megalópolis como si la noche hubiese llegado de repente), es un asunto que viene de atrás, de muy atrás, se repite año a año y lo acontecido estos días solo es una gota más en el vaso. Eso sí, puede ser una gota fatal.

El Amazonas es uno de los espacios más importantes para el planeta y un punto clave en la lucha contra el cambio climático, y su destrozo va mucho más allá del fuego.

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK