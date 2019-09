Consuelo: Macri llamó a una periodista que escribió "fue todo en vano"

"Queridos amigos, por este tuit que escribí acabo de recibir el llamado del Presidente", contó. Agradecida, se comprometió a "luchar por la República" "

La periodista jujeña Rosario Agostini, quien vive en San Salvador y escribe en el sitio jujuyonline, se manifestó reconfortada y esperanzada de ganar las elecciones presidenciales luego de recibir un llamado del presidente Mauricio Macri.

A comienzos de agosto, cuando el Presidente -todavía en campaña para las PASO- visitó Jujuy, ella se puso en contacto con responsables de prensa de Presidencia para solicitar una entrevista. Entonces, le explicaron que Macri no daría entrevistas individuales en esa ocasión, pero le aseguraron que le llegaría el mensaje.

Pasaron las PASO, con una dura derrota para el oficialismo y, transcurridas casi dos semanas, Agostini escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que expresaba su angustia por lo que prevé serían las consecuencias de un probable cambio de gobierno: "Pobres aquellos que contaron la verdad sobre las violaciones de DDHH", comenzó el mensaje, que fue acompañado de un video en el que se muestra al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Pobres aquellos que contaron la verdad sobre las violaciones de DDHH. Pobres aquellos q dieron testimonio ante la justicia. Pobres nosotros que escribimos sobre el robo y la violencia. Pobres... pobre de mí q me arriesgué y conté la verdad. Fue todo en vano pic.twitter.com/YARRly4O02 — Rosario Agostini (@peponila) 31 de agosto de 2019

Te puede interesar Difundieron un video de Brancatelli en Miami y llovieron las críticas en Twitter

"Pobres aquellos q dieron testimonio ante la justicia", continuó el tuit de Agostini, quien también se victimizó: "Pobres nosotros que escribimos sobre el robo y la violencia. Pobres… pobre de mí q me arriesgué y conté la verdad".

Y concluyó con una derrotista conclusión: "Fue todo en vano".

Mauricio Macri vio el mensaje y recordó el pedido de entrevista de la periodista militante. Entonces, pidió a sus colaboradores el número de teléfono de Agostini para llamarla y contenerla.

Te puede interesar Difundieron el desesperado audio del piloto de Austral, a 22 años de la tragedia

Ella contó luego que se encontraba en un lugar del interior de la provincia donde no había mucha señal, pero aunque la conversación no fue del todo nítida, "fue emocionante". "Lloré", les contó a sus amigos. "Fue muy conmocionante, le conté al Presidente que todas mis amigas están con él y que vamos a pelear por la República".

Queridos amigos por éste twt q escribí acabo d recibir el llamado del Presidente @mauriciomacri Me habló largamente y me comprometí a no bajar los brazos y luchar por la República. Agradezco a @mauriciomacri x tomarse un tiempo para contenerme. Gracias gracias gracias Presidente! https://t.co/Q6ZiuGT9ji — Rosario Agostini (@peponila) 31 de agosto de 2019

Casualmente, Agostini estaba con unas amigas haciendo el rito de la Pachamama, el mismo que cumplieron Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, cuando visitaron Purmamarca en compañía del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, señala Infobae.

Luego ella volvió a hacer un tuit: "Queridos amigos por éste twt q escribí acabo d recibir el llamado del Presidente @mauriciomacri Me habló largamente y me comprometí a no bajar los brazos y luchar por la República. Agradezco a @mauriciomacri x tomarse un tiempo para contenerme. Gracias gracias gracias Presidente!".