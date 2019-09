Brancatelli habló tras escrache en Miami: "Me persiguió por todo el local buscando mi reacción"

Se viralizó un clip del periodista en el que es abordado por una mujer que le cuestiona que esté de vacaciones en Estados Unidos

Diego Brancatelli se encuentra de vacaciones en Miami junto a su esposa, la periodista Cecilia Insinga, y sus dos hijos: Valentín y Luca. El panelista de Intratables hacía compras en un local cuando lo encaró una mujer que empezó a cuestionarle su presencia en los Estados Unidos con el argumento que "él es nac & pop".

Un video subido a Twitter generó una fuerte repercusión en las redes por parte de aquellos que son críticos con las opiniones de Brancatelli, así como también de quienes manifestaron su repudio ante la incómoda situación sufrida por el periodista.

Con Macri me tuve que ajustar, Macri es hambre, Macri es estallido, con Macri no podemos viajar, te dice Brancatelli todos los días en los medios. Donde está de vacaciones con un dólar a $62? En Miami. Les dejo este vídeo que me hicieron llegar. Enjoy, amiguitos. ??'????????? pic.twitter.com/SQ2j5dC1tc — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 31 de agosto de 2019

"No me vi tendencia, pero sí entiendo que el video se viralizó. Yo estoy bien, feliz, no puedo estar de otra forma. Estamos con mi esposa, descansando después de un año de mucho trabajo. Tengo una familia hermosa, ¿qué más?", dijo el periodista, según publica Clarín.

Hace poco, el mismo cuestionamiento cayó sobre Pablo Echarri y Nancy Dupláa, quienes estuvieron recorriendo Europa. "Es una discusión que atrasa, es viejo. Uno puede viajar al país que quiere, vivimos en libertad. Más aún cuando no soy funcionario público. ¿Estamos locos? Somos una pareja de periodistas que trabajamos para empresas privadas, ni deberíamos aclararlo", explica Branca.

"Amamos recorrer el mundo, trabajamos para viajar. Ahora estoy haciendo un contenido que se llama 'Branca de viaje' y aprovechamos para grabar eso. Es una estupidez creer que por ser kirchnerista o crítico de este gobierno nefasto uno no puede salir del país. Ser nacional y popular es defender los intereses de la patria y defender a los que menos tienen. A mí por suerte me va bien desde hace bastante pero sería muy egoísta preocuparme solo por mi situación", agregó.

Luego, el periodista se explayó sobre la mujer que lo filmó.

"Me abordó grabando, me persiguió por todo el local buscando mi reacción, mi agresión. Y ahí sí hacerme quedar como un violento y un patotero", expresó Brancatelli.

"Estábamos en un local que venden 'todo por un dólar', ¿entendés? ¡Todo por un dólar! Me bardeó, me dijo de todo, todo tipo de barbaridades. Me grababa, me seguía, me iba a otra góndola y aparecía. Estaba muy mal. Yo no le contesté nunca. A las personas desequilibradas y maleducadas hay que ignorarlas. La indiferencia les duele. El video no muestra nada", describió el periodista.

"Están nerviosos. Se van y buscan todo tipo de reacción. Yo sigo acá, feliz, porque durante todo el viaje me abrazaron y tiraron buena onda decenas de personas. Como en las elecciones, acá también ganó por goleada el amor", agregó, confiado por la coyuntura política.

"Te digo más, esto perjudica al Gobierno. Escrachando e insultando a un periodista con su mujer y sus dos bebés. Es lo que no quiere la gente, y cada vez están peor", aseguró.

Consultado por cómo estaba su esposa, quien el día previo al "escrache" había posteado una reflexión muy profunda vinculada al tema, Branca reconoció que estos episodios no le son indiferentes, indica Clarín.

"A ella obviamente le jode, más por los bebés. La forma violenta en que actuó esta mujer... Pero ella piensa igual que yo. Tenemos la tranquilidad de ser dos personas honestas y libres, comprometidas y solidarias", cerró el periodista.