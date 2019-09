Para el Financial Times, el juego político de "echar culpas" profundiza la agonía de la Argentina

El diario financiero estadounidense considera que el presidente Macri está tratando de salir de una crisis que no fue, en gran medida, su responsabilidad

"Argentina parece estar en un círculo donde seguimos regresando al mismo puerto, que no es el que soñamos".



El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, puede o no tener éxito en rescatar la enfermiza economía argentina, pero de cualquier manera merece un premio por subestimación.



Lacunza estaba hablando después de que el gobierno volviera a imponer los controles de capital el domingo en una batalla desesperada para evitar un colapso del mercado antes de las elecciones presidenciales de octubre. La inflación se encuentra en más del 50 por ciento, las tasas de interés en la subasta de deuda del banco central han alcanzado el 85 por ciento y los ahorradores están haciendo cola en los bancos para retirar dólares.



Esta pesadilla no fue principalmente del presidente Mauricio Macri. Fue el resultado de su mala derrota en una elección primaria a nivel nacional el 11 de agosto ante un oponente populista, el peronista Alberto Fernández. El resultado inesperado de un concurso ampliamente considerado como una carrera seca para los mercados en pánico de la boleta electoral de octubre. Los inversores temen un regreso a las políticas peronistas fallidas de nacionalización, los subsidios públicos generosos y la impresión de dinero.



Consciente de que un presidente no peronista nunca ha completado su mandato presidencial en la historia argentina reciente, la principal prioridad de Macri ahora es la supervivencia.



Esto significa preservar la disminución de las reservas de divisas, apuntalar el desvanecimiento del peso argentino y tratar de renegociar una montaña de deuda de $ 101 mil millones, acumulada principalmente durante su mandato. Todo esto mientras hace campaña para que los votantes le den otros cuatro años en el cargo como el hombre mejor calificado para dirigir la economía.



El problema de Macri es que, a falta de 54 días para las elecciones presidenciales que está casi seguro de perder, Argentina está en el limbo. Los inversores han perdido la confianza en la capacidad del país para pagar sus deudas. Los ahorradores temen lo peor y no tienen ningún incentivo para mantener su dinero en el banco. Los exportadores se ven afectados por un nuevo requisito de repatriar sus dólares y convertirlos a pesos de depreciación rápida en cinco días.



El domingo Fernández se fue por una semana a España y Portugal. El mensaje implícito era claro: el desastre de Argentina no fue su culpa y Macri debería resolverlo



Para restablecer la confianza, Argentina necesita reestructurar sus deudas bajo los auspicios del FMI, que ya le ha prestado al país $ 44 mil millones de dólares de un programa de $ 57 mil millones. Pero ni el Fondo ni los tenedores de bonos están interesados ​​en negociar únicamente con un presidente que es poco probable que permanezca en el cargo más allá de diciembre.



Para cualquiera que se preocupe por el futuro a largo plazo del país, la respuesta parece obvia. Macri debería sentarse con Fernández y acordar una serie de medidas temporales para ayudar a Argentina en los difíciles meses que vienen.



Aquí es donde la dinámica de la campaña electoral se interpone en el camino. Arturo Porzecanski, ex economista de mercados emergentes de Wall Street ahora en la American University en Washington, cree que Argentina debería seguir el ejemplo de 2002 de Brasil sobre cómo gestionar una transición electoral.



La inquietud del mercado por una probable victoria izquierdista se alivió cuando Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato que finalmente triunfó, prometió meses antes de las elecciones seguir políticas monetarias y fiscales sólidas y respetar el estado de derecho. También se comprometió a apegarse a un programa de austeridad del FMI y ofreció reunirse con Fernando Henrique Cardoso, el presidente saliente, para discutir la economía.



La diferencia crucial es que Cardoso y Lula da Silva no estaban luchando entre sí en las elecciones: Cardoso había completado los dos períodos máximos en el cargo y tenía todos los incentivos para irse con gracia.



Fernández está siguiendo una estrategia diferente. Ha echado la culpa al Sr. Macri y al FMI por los problemas de Argentina, se comprometió a aumentar el consumo si es elegido sin pedir permiso al FMI y describió a Argentina como un "incumplimiento virtual".



Siobhan Morden, jefe de renta fija de América Latina de Amherst Pierpont Securities, dijo que las perspectivas para Argentina dependen de si Fernández adoptó una gestión racional de la política económica. "Las últimas semanas de retórica de campaña no son alentadoras", dijo.



