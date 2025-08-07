Feria de empleo ofrece 450 puestos de trabajo: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

La Ciudad organiza una nueva Expo Empleo a fin de impulsar la inserción laboral conectando a quienes buscan empleo con quienes ofrecen oportunidades

Quienes buscan empleo, tendrán la posibilidad de presentarse a más de 450 puestos de trabajo en la próxima Expo Empleo Barrial. La oportunidad será para los vecinos de Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, el próximo martes 12 de agosto, de 10 a 15, en la sede de la Comuna 15, ubicada en Chacarita.

Organizada por el Ministerio de Justicia de la Ciudad, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, la iniciativa reunirá a 30 empresas de diversos rubros y organismos públicos que recibirán postulaciones de personas de todas las edades. La propuesta incluye entrevistas laborales, charlas y talleres gratuitos para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

Las empresas que forman parte de esta edición de Expo Empleo Barrial, son: Grupo Medihome, Grupo Efes, Grupo Jaka, Cat Technologies, Limpianor, Proyecto Gastronómico Andino, Il Quotidiano, Simplia Facilities, RES, Gennera, Magoya, Universal Traslados, Grupo L, Café Martínez, Más Activos, Burger King, Chungo, Randstad, Prosegur, Auren, Muntaner RRHH, CorporixHR, Mostaza, Grupo Abans, Lauritsen Marcas y Patentes, Famiq, NH hotels & Resorts, Grupo Premedic y Deheza.

La edición de agosto será la octava jornada de intermediación laboral del año. En lo que va de 2025, la Expo ya pasó por Caballito, Balvanera, La Rural —con más de 1.700 propuestas— y Boedo, entre otros puntos de la Ciudad.

Feria de empleo: cómo pueden anotarse

Quienes quieran sumarse deben completar un formulario de preinscripción antes del lunes 11 de agosto. Los perfiles serán evaluados y, en caso de ajustarse a los puestos disponibles, recibirán una citación por correo electrónico o WhatsApp, generando así oportunidades concretas y favorables para ambas partes.

Hay tiempo para pre inscribirse hasta el lunes 11 de agosto y deberán hacerlo a través del link de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Oferta de empleo: los puestos de trabajo a los que se puede acceder

Las vacantes a cubrir informadas son para personas mayores de 45 años:

chef,

ayudante de cocina,

peón de cocina,

camareros/as,

bacheros/as,

cocineros/as,

aprendiz de carnicería,

cajeros/as,

especialista en producto multidestino,

pago a proveedores,

analista contable,

responsable de comunicación y marketing,

administrativo/a,

diseñador/a UX/UI,

backend,

data engineer,

frontend,

conductor/a bilingüe inglés,

atención al cliente call center,

analista de atención a conductores (RRHH),

ejecutivo/a comercial,

ayudantes y oficiales albañiles,

mantenimiento edilicio,

oficial de primera,

operadores/as telefónicos/as,

crew,

analista de impuestos SR,

asesor/a comercial,

analista de facturación SR,

vigilador,

empleado/a polivalente,

armadores/as de pedidos,

operario/a de depósito,

armadores/as de PC,

técnico/a de mantenimiento, entre otros.

La jornada también contará con un cronograma de actividades en tres auditorios. Entre ellas, se dictarán capacitaciones sobre habilidades blandas, gestión emocional, estrategias para entrevistas, uso de LinkedIn, orientación vocacional y búsqueda laboral 360°. Además, habrá propuestas más específicas como introducción a la coctelería o entrevistas grupales con empresas.

La Expo Empleo Barrial es una iniciativa que la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad desarrolla desde 2017, priorizando las comunas con mayores índices de vulnerabilidad laboral y social. Su objetivo es acercar a los vecinos oportunidades concretas sin que tengan que trasladarse lejos de su barrio, generando un vínculo directo entre candidatos y empleadores.

La fuerza laboral total en Argentina se estima en 22.285.744 personas y hay 1,45 millones de desocupados, de los que casi un tercio llevan más de un año buscando trabajo.

En detalle, un 27,6% de las personas que están activamente buscando un empleo se pasaron más de 12 meses dejando currículums.