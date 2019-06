La agenda de Ford para la Argentina: apuesta por las pick ups, los SUV y los híbridos

El presidente Gabriel López confía en la recuperación del sector ya que hay más entusiasmo con el plan Junio 0km. También reveló el futuro de la marca

Desde Mendoza. La bodega Monteviejo en la provincia de Mendoza fue la última parada de la travesía realizada por Ford para conocer la nueva Ranger.

Después de presentarla en el Hotel Intercontinental en las afueras de la ciudad, se inició un recorrido de tres horas con más de 60 unidades que se destinaron al lanzamiento regional de este producto.

La Ranger 2020 llega con varios cambios que si bien pueden verse por fuera, se aprecian más si se conocen "por dentro", con una mejora importante de la suspensión que repercute en el andar, además de la incorporación de más tecnología y asistentes para la conducción. Así, la marca saldrá a ganar market share y a buscar resultados en los resultados en los próximos meses.

En este escenario, iProfesional entrevistó a Gabriel López, presidente de Grupo Sur (Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay) explicó la importancia de este producto para la compañía en el país, los planes a futuro y cómo ve el mercado en general.

El sector y la recuperación de Brasil

El mercado automotor cayó hasta mayo un 50% en ventas. La tendencia se viene dando desde mediados del año pasado, cuando de un millón de unidades anualizadas se achicaron las expectativas a 500.000.

Hoy, según el directivo, aparecen algunos indicios de que se tocó el piso y podría, lentamente, empezar la recuperación. Si esto sucede y aparece la tendencia al alza podría cerrar el año en unos 500.000 patentamientos, de lo contrario, se esperan en promedio unas 450.000 ventas.



"Vemos una ligera recuperación. Entre el Gobierno, los concesionarios y terminales, generamos algo de excitación en el mercado, y en el caso de los vehículos incorporados al plan estamos viendo en los contratos de venta un crecimiento de 50% frente al mes pasado", comentó López.



Si bien muchos boletos firmados aún deben pasar a facturación y patentamientos concretos, advierte que fue un buen incentivo el plan Junio 0km y que hay capacidad de absorber cualquier crecimiento de la demanda porque hay stock de sobra.

En cuanto a la posibilidad de extender este plan que ya termina, el directivo dijo que todavía no se habló con el Gobierno pero seguramente será un tema a tratar para aprovechar el envión de los consumidores.

"El incentivo fue importante, pero hay que pensar que se suman otros factores como por ejemplo que el dólar esta quieto y con ello no hay razón para cambiar los pesos y ponerlos en esa moneda, no parecería haber ventaja por ahí, y con la inflación los pesos en el bolsillo queman, hay que convertirlos en un activo que acompañe la evolución de los precios y los autos son uno de ellos", explicó.



Otro dato que destaca López es la recuperación de la economía brasileña, la cual sigue creciendo lentamente, probablemente no al ritmo que se esperaba desde el último cambio de Gobierno pero sí admite que el repunte de 12% que están logrando es positivo para la Argentina, ya que es el principal socio exportador.



"Si sigue así y se mantienen 3 años de crecimiento podrían llegar a un mercado similar al que tenían antes de los escándalos de corrupción y crisis que vivieron en el país vecino, cuando vendían 4 millones de unidades y que hoy se achicó a 2.7 millones de autos por año".



Con estos elementos a favor, ante la reiterada pregunta sí la Argentina ya tocó el piso en la caída de la industria automotriz, López dijo: "Creo que tocamos el piso, en algún momento además deben llegar al mercado las buenas noticias de la cosecha de soja y maíz que son gigantescas. Los precios no son buenos, hay algo de incertidumbre, pero los resultados de esas ventas del campo tienen que empezar a llegar a la calle, al menos en el interior del país. Esto sumado a la tranquilidad en el tipo de cambio, la menor volatilidad de la economía de las últimas semanas, debería convertirse en buenas noticias".



Otros elementos que podrían repercutir en mejoras son los aumentos salariales a causa de las paritarias cerradas. "Deberían aparecer en algunos sectores mejoras que nos hagan ver que estamos llegando al fondo del problema y que de aquí en adelante irá mejor, o al menos no más caída", dijo confiado.

Los planes de Ford

Ya parados en la marca, la renovación de la Ranger que se acaba de presentar y saldrá a la venta en agosto es muy importante para Ford y para el país, teniendo en cuenta que tras la discontinuación del Focus es el único modelo que la compañía fabrica en el mercado local. La duda es cómo ocuparán ese espacio que quedó vació en la producción y cual es la agenda a futuro de la automotriz.



"Tenemos una estrategia corporativa global, vamos a concentrar la inversión en pick ups, vehículos comerciales como Transit, SUV y 4x4. Tenemos una agenda bien agresiva de lanzamientos en estos segmentos", confirmó el presidente del Grupo Sur.



En este sentido, dijo que hasta fin de año lanzarán tres versiones de pick ups: Ford Ranger Raptor, F150 (que es la más vendida del mundo) y F150 Raptor.



"Tenemos un vehículos comercial en la Argentina como Transit que mejora mes a mes. En SUV tenemos Ecosport que es el más vendido del segmento, el Kuga que cerca de fin de año se reemplazará por nueva generación y el año próximo se sumarán más modelos. El 2020 será de gran actividad para la marca", anticipó.



El por qué de esta nueva estrategia que deja de lado vehículos como Fiesta y Focus y se concentra en otros nichos fue explicado por el mismo Presidente.



"El mundo está cambiando, a los autos de pasajeros los están convirtiendo en SUV, que son más lindos, cancheros y tienen más espacio. Es una tendencia mundial.

Leí justamente que en Europa cuando se compara año contra año, los autos chicos están desapareciendo, cuando ese era el territorio de los vehículos chicos. El segmento se va achicando también porque las regulaciones de emisiones contaminantes afectan más en términos porcentuales a los autos pequeños que a los grandes", justificó.



En este escenario, aclaró que por el momento el espacio de producción que quedó del Focus no será ocupado por otros modelos, sino que se destinará a la Ranger para la cual invirtieron más de u$s60 millones en mejoras en los últimos dos años en las áreas de montaje y pintura, para modernizarla.



Otro tema que tiene impacto en el segmento es el acuerdo para trabajar conjuntamente con Volkswagen, el cual comenzó a tratarse hace algunos meses.



López reconfirmó que a nivel global están trabajando para diseñar y producir una pick up para la firma alemana, pero no se definió aún en qué lugares de producirá (Ford tiene cinco plantas donde produce la pick up). "Eso hay que definirlo, concretarlo y materializarlo. Lleva tiempo pero estamos avanzando bien".



Dentro de este tema, y consultado sobre las alianzas en el mundo automotriz, López destacó que son tendenciaporque el requerimiento de capital para invertir en el negocio creció mucho y es difícil tener la rentabilidad necesaria como para hacerlo solo.



"En algunos casos se necesita hacer con un socio y así distribuir el peso de las amortizaciones del capital invertido, y además aumentar la escala de cada producto para compensar la pérdida de rentabilidad que produce el aumento de requerimiento de capital", explicó.

El futuro eléctrico

El último eslabón de la estrategia de Ford en la Argentina es la electrificación. La marca lanzó hace pocos días el Mondeo Híbrido y también tiene un plan en este segmento.



"Nosotros tenemos pensado hacia delante que una parte importante de los productos que lancemos tendrán una versión híbrida. Creemos que es el camino que tenemos que seguir en cuanto a emisiones, eficiencia. Y eso refleja también el interés del Gobierno en estos modelos con el arancel más bajo".



En cuanto a los eléctricos, la marca lanzará un modelo 100% a batería en 2020, primero en el mercado americano y europeo, y luego en otros países. Mientras tanto cada modelo podría tener una versión híbrida, entre ellos las pick ups.



"Invertiremos 11.000 millones de dólares en electrificar gran parte de la flota, donde están las pick ups. Eso ocurrirá hasta 2023. Ya hay 40 productos a nivel global, de los cuales 16 serán eléctricos entre 2019 y 2023. En pick ups, por ahora se sabe que la F150 será híbrida. Son 5 o 6 modelos confirmados, el resto se informarán luego", agregó López.



¿Podría tener la Ranger fabricada en la Argentina una versión híbrida, fue la última consulta.

"Eventualmente", finalizó López.