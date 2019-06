Los nuevos Lexus IS y RC ya se pueden reservar en la Argentina

La automotriz invita a los clientes a concurrir al concesionario para conocer los detalles de los modelos y conocer el sistema híbrido

A poco menos de un año de su desembarco en el país, la marca premium japonesa sigue ampliando su oferta con productos cada vez más exclusivos, que tienen el plus adicional de ser más ecológicos y eficientes.



La última novedad es la preventa de los nuevos IS y RC, dos modelos para el segmento D que se ofrecen en versión sedán y coupé, los cuales el público interesado ya puede conocer en detalles en Takumi -el concesionario oficial de Lexus en Recoleta- .



En el caso del IS, corresponde a la tercera generación, el cual estará disponible en dos versiones, una naftera (IS 300) y otra híbrida (IS 300h). Las dos cuentan con un motor naftero delantero y tracción trasera.

En cuanto al IS 300, está configurado con una motorización de 2.0 litros ciclo Otto turboalimentado, de 245CV de potencia máxima y un torque máximo de 350 Nm. La misma está combinada con una transmisión automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift.



Otro dato de esta versión es que estará equipada exclusivamente con el paquete deportivo F-Sport.



Por su lado, el IS 300h cuenta con un motor naftero de ciclo Atkinson 2.5 litros que asociado a un motor eléctrico entrega una potencia máxima combinada de 219CV. El sistema Lexus Hybrid Drive (LHD) combina las ventajas de un motor eléctrico y un motor naftero.

Te puede interesar La agenda de Ford para la Argentina: apuesta por las pick ups, los SUV y los híbridos



Gracias a la tecnología híbrida, el IS 300h Luxury se destaca por una muy buena respuesta en aceleración, máxima eficiencia de combustible, conducción silenciosa y bajos niveles de emisiones.



Los precios de comercialización en Argentina serán:



- IS 300h Luxury: u$s57.900



- IS 300 F-Sport: u$s64.050



En el caso del Lexus RC, es la coupé del segmento mediano (D) con motor delantero y tracción trasera, fabricada en la planta de Tahara, Japón.

Te puede interesar Iveco muda la mitad de la producción a Brasil y hay alarma en su planta cordobesa



Este modelo llegará al país en su versión 350, equipada con el paquete deportivo F-Sport, con un motor naftero 3.5 litros V6, de ciclo Otto, que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift con inteligencia electrónica, entregando una potencia máxima de 315CV y un torque máximo de 380Nm.



La RC cuenta con un sistema multimedia con pantalla de 10,3", GPS y TV Digital. Además, puede equiparse con el audio Mark Levinson® y 17 parlantes.

Los precios de comercialización en Argentina serán:



- RC 350 F-Sport: u$s89.000



- RC 350 F-Sport (Mark Levinson®): u$s91.000



Una de las ventajas de estos modelos es que tienen garantía transferible de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). Adicionalmente, la marca ofrece una garantía de 8 años para el sistema híbrido, materializando la apuesta de la marca para fomentar este tipo de propulsión.