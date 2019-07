Los planes de Nissan tras convertirse en la primera en vender un eléctrico de pasajeros en el país

Después de una preventa de seis meses, el modelo ya se ofrece de forma oficial en los concesionarios. Precios, estrategia y lo que viene

A fines de 2015 la historia de Nissan en la Argentina comenzó a cambiar cuando anunció que dejaría de ser un importador para convertirse en una terminal, ya que fabricaría la nueva Frontier en Córdoba, en la planta de su socia Renault.



En 2018, la japonesa hizo la presentación oficial de la primera pick up de la marca producida en el país, cumpliendo con los plazos pautados.



Ese mismo año confirmaba que el Leaf, el eléctrico que nació en 2010 y que va por su segunda generación, llegaría al mercado local.

Así, sin respiro, la japonesa pasó de ser una pequeña jugadora a convertirse en una de las 12 automotrices que fabrican en la Argentina, logrando de esta manera que su participación de mercado se incremente de un promedio que no llegaba al 2% al 4% actual.

En este contexto de cambios su mayor hito (después de lanzar Frontier) ha sido la llegada del primer auto para pasajeros 100% eléctrico, el Leaf, que ya se encuentra en dos concesionarios oficiales.



A partir de ahora, ¿cómo siguen los planes?.

Te puede interesar Duster Los Pumas, la nueva serie limitada del SUV chico de Renault

Esa fue la primera reflexión de Gonzalo Ibárzabal, presidente de Nissan Argentina, quien tuvo una charla con iProfesional donde explicó los pasos a seguir a partir de haber concretado su principal objetivo.



"Hace mucho nos veníamos preparando para esto, desde lo que es capacitación de los concesionarios y vendedores hasta la infraestructura, donde también se hizo una inversión para preparar los puntos de venta con cargadores para autos eléctricos. Esto es un punto de partida, vamos a salir al mercado a probarnos", comentó.



Luego, el directivo hizo referencia a la experiencia que ya tienen en el campo y la seguridad que eso les brinda. "Tenemos una gran trayectoria en autos eléctricos que tomamos de la marca a nivel global, así que sabemos que estamos caminando sobre seguro", dijo.



En cuanto a las expectativas sobre la comercialización del vehículo, durante la pre-venta se reservaron 10 unidades, pero además se realizaron muchos contactos con clientes para seguir trabajando a futuro.

Más allá de ser un vehículo ideal para las empresas que se quieren mostrar "amigables con el medio ambiente", la marca apunta especialmente al consumidor final, a quienes gustan de ser "early adopter", es decir, que quieren tener antes que nadie los primeros productos que salen al mercado.



"Estamos yendo paso a paso, construyendo esta historia de los eléctricos en la Argentina. Hoy nuestro cliente es gente que se siente atraída por las nuevas tecnologías, que está detrás de la innovación de forma permanente; y el Leaf engloba todo eso. No es solo un auto eléctrico, es nuevo en muchas de sus tecnologías", comentó Ibarzábal.

La presencia en el mercado

Te puede interesar Una marca de autos le dice adiós al mercado local: cuáles son las causas de esta decisión

En cuanto al posicionamiento y metas de la marca más allá de este lanzamiento, el presidente de Nissan Argentina explicó que esta presentación es poner un pié, una punta de lanza en el futuro de las tecnologías de la industria automotriz, pero al mismo tiempo siguen firmes con sus apuestas por vehículos convencionales, los cuales están creciendo bien en el mercado.

"Es una estrategia a largo plazo, un compromiso con toda la región, pero al mismo tiempo, trabajamos en otros productos como Frontier, Kicks que están incrementando mucho los patentamientos y nos permitieron duplicar el market share ", explicó el presidente.



En cuanto al mercado en general y qué ha pasado en los últimos meses con las ventas, desde Nissan Argentina creen que actualmente se está atravesando un proceso de estabilización en línea con lo que era septiembre-agosto del año pasado, y que llegaría a fin de año en las 500.000 unidades patentadas.



"Empezamos a ver con más optimismo el mercado, lentamente se ha visto una reactivación general", comentó Ibarzábal.



Sobre futuros lanzamientos siempre hay planes y muchos de ellos llegarán en 2020. De todos modos, desde Nissan hoy están enfocados en "explotar" este desembarco del auto eléctrico que es más que una presentación, es un espaldarazo enorme de la corporación a la región, al mercado y al país, según el directivo.

"No cualquier mercado tiene la posibilidad de tener este auto y en la Argentina somos la primera marca en tener un vehículo 100% eléctrico", selló el Presidente tras la presentación.