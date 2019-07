Salto a la alta gama: BMW 118i, el último con tracción trasera, se despide con un súper precio

Los precios bonificados y el dólar calmo dejaron al hatch a un precio competitivo. Lo probamos para ver que tan buen negocio es comprarlo en este momento

Los precios rebajados acordados por el Gobierno y la Asociación de Fabricantes de Automotores de la Argentina -ADEFA-, a quienes después se sumó la Cámara de Importadores -CIDOA- están a punto de cumplir su segundo mes. Y las marcas ya se preguntan que pasará en agosto.



Lo cierto es que los descuentos fueron un gran apoyo al sector, que venía de atravesar varios meses consecutivos de caída libre.

Lo que provocó, puntualmente, fue un plus de aire fresco a las expectativas de los consumidores, que volvieron a los concesionarios para averiguar precios y conocer promociones.



En este escenario, algunos modelos resultaron más beneficiados que otros, porque el valor con los subsidios que van de $50.000 a $90.000 es más atractivo para ciertas marcas y no tanto para otras.



Un caso fue el de los autos chicos, que son los más económicos y donde la rebaja impacta más fuerte.



Otro fue el de los importados de alta gama, que con otras rebajas sumadas por las automotrices quedaron más cerca del bolsillo de algunos consumidores, situación que no se vivía desde el año pasado, cuando la divisa empezó a dispararse.



Con esta tendencia, el elegido para probar y conocer como oportunidad antes de cerrar el mes fue el BMW 118i. Es el modelo más económico de la alemana premium, que se ofrece por ahora a u$s33.000 en su versión Active y a u$s37.000 en el caso del Sport, un valor que hoy termina cerca de un sedán mediano o un SUV de muchas marcas masivas.

Sobre el modelo

Cada vez que se prueba un vehículo las miradas de la gente dicen mucho, y este viejo conocido no pasó desapercibido. Un dato clave es que en un mercado donde la tendencia que crece es la de los SUV, por sobre los modelos convencionales, muchos consumidores admitieron dejarse seducir por el tradicional modelo de pasajeros con este diseño Sport único.



El BMW 118i, es un hatch chico que lleva varios años en el mercado, pero que nunca pierde su esencia y que todos, de alguna manera, quieren tener.

En cuanto a las características, está equipado con un motor 3 cilindros con 136hp, con caja automática de 8 velocidades y tracción trasera, el último de la serie con este funcionamiento ya que el nuevo llegará con tracción delantera. Su aceleración declarada es de 0-100 km/h en 8.7 segundos.

En diseño sobresale su exagerada trompa clásica con la parrilla con los dos riñones que cambiarán en poco tiempo, pero que es siempre atractiva. Los faros son de halógeno con luz diurna LED y tiene llantas con diseño de radios en V estilo 378 de 16".



Por dentro resaltan las terminaciones en aluminio satinado mate, tiene algunos elementos de confort como los compartimento portaobjetos y posavasos y el volante de cuero multifuncional.

La pantalla es de a color de 6.5" en la consola central con controlador iDrive, la cual seguramente evolucionará mucho en la nueva generación, tiene Interfaz USB y Bluetooth para 1 teléfono.



En seguridad cuenta con Airbag frontales, laterales y de cabeza. Tiene Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS). Además agrega Sensores de estacionamiento traseros con indicador acústico y visual.

Su andar

El 118i podrá cambiar, renovarse y seguramente mejorar, pero hoy manejar este auto deja una linda sensación de estar arriba de un alta gama. Su andar es firme, reacciona rápido y "es un BMW".



Su aspecto deportivo hace que sea más atractivo, y se conjuga a la perfección con sus cuatro opciones de conducción electrónica (Eco Pro, Normal, Sport y Sport +), las cuales cambian de forma tan rápida que se pasa de tener un auto tranquilo a uno más que potente.



Si la opción de prueba es la Sport + no sólo se desconecta el control de tracción y otras ayudas, sino que además el acelerador es más blando y la dirección se endurece, una buena experiencia para poner a prueba.

En confort interior las plazas traseras no son demasiado amplias, pero si lo son las delanteras, la posición de manejo y el baúl, que a pesar de ser un hatch se luce.

Recorrimos varios kilómetros con este modelo, y el consumo está también para destacar: un promedio de 5,2l, nada despreciable si se tiene en cuenta que su lado deportivo lleva a que muchas veces se aprete más el acelerador.

Así, la despedida del 118i, antes que llegue el nuevo modelo con tracción delantera y varios cambios estéticos, dejó como resultados varios "pulgares para arriba", y mucha ansiedad por conocer el que vendrá.

Sobre su compra, quedará en las manos del consumidor, pero quienes gustan de un alta gama, es hoy una excelente oportunidad para subirse al auto aprovechando el precio bonificado que, aunque cambie de generación, siempre seguirá siendo el deportivo clásico que todos, alguna vez, quisieron tener en su garage.