Usados vs. 0Km: cuál conviene más con un dólar inestable y la alta inflación

Con el plan de bonificaciones del Gobierno renovado, y mucha oferta en el mercado, algunos compradores todavía evalúan qué conviene más

Comprar un 0km se convirtió hace un tiempo en una odisea. Con precios que suben todos los meses, hacer proyecciones resulta imposible para el bolsillo del consumidor, a quien tampoco acompañan los planes de financiación, con tasas muy elevadas.



Con estas perspectivas negativas, el Gobierno salió a apuntalar las ventas con un plan de subsidios a las automotrices, a fin de que se rebajen entre $50.000 y $90.000 los precios de los autos.



De esta manera, en junio y julio el mercado reacción de manera positiva frente a los meses previos, con subas de 47% en las ventas en el primer mes comparado con mayo y de 60% en estos últimos 30 días en relación a julio, de acuerdo con los datos de ACARA.



Sin embargo, todavía sigue siendo una duda qué conviene comprar y cuánto dinero se pierde a la hora de sacar un auto 0km del concesionario en comparación con un usado. Sucede que, como no hay créditos ni ventajas para una financiación a largo plazo (los existentes son muy caros), quien tiene el dinero en la mano prefieren analizar todas las opciones.



Para dilucidar este "misterio", desde Checkars, la primera compañía de venta de autos 100% online, realizó una investigación sobre la depreciación de los vehículos.



De acuerdo a los resultados Juan Cruz De La Rua, cofundador y COO de Checkars.com, explicó que en el primer año de uso es cuando más dinero se pierde con la compra de un auto 0km, lo cual hará a más de un cliente pensar en los beneficios de elegir un usado joven en lugar de correr con los gastos de sacar el vehículo del concesionario.



El análisis es el siguiente:



- La diferencia de precio de un auto usado respecto de un 0km, ya sea del segmento de los SUV, hatchback o sedán, con un año de antigüedad, va del 22% al 37%. El sedán es el segmento con mayor diferencia.



- En general, todos los segmentos presentan la mayor depreciación en el primer año (vs un 0km) y un segundo pico de depreciación aparece en el año tres, por lo que en el acumulado, durante los primeros 3 años es cuando más se deprecian: Al año 3 un sedán vale 47% menos que el 0km. Un hatchback o SUV entre 35% y 40%.



- La depreciación de un auto, de cualquier segmento, entre los años 4 y 7, se mantiene en niveles constantes entre el 5% y 10% anual.



- Si el objetivo es tener siempre un auto relativamente nuevo la mejor estrategia sería comprar un usado con 3 años de antigüedad y mantenerlo 2 o 3 años para luego cambiarlo por otro usado de 3 años.

De esta manera, se repondría la unidad con una inversión de entre 10-20% vs la habitual práctica de comprar un 0km y cambiarlo cada 2 años en la cual la inversión para reponer es del 30-40% de la unidad que se está vendiendo.



- Las pick ups demuestran un menor índice de depreciación entre todas las categorías, siendo un segmento muy demandado por empresas y por su doble propósito trabajo/uso particular. Para usuarios finales, con el tiempo, las unidades más apreciadas y que pierden menos valor año a año son las SUV (segmento tendencia a nivel mundial) y luego, muy cerca, los hatchback.



De esta manera, según Checkars, hay muchas ventajas al decidir la compra de un usado frente al costo de un auto nuevo por cuatro motivos:



- 1. Los 0km siguen la dinámica del dólar y ajustan valores inmediatamente o más rápido que el mercado del usado. El contexto económico está contribuyendo a ampliar o mantener la brecha entre nuevos y usados. Está claro que es más conveniente comprar un auto usado hoy!



- 2. La depreciación que sufren en los primeros 3 años los autos nuevos es muy marcada si se la compara con el valor de un usado. Un auto 0km se devalúa 35-45% en 3 años vs 5-7% anual en el caso de un usado.



- 3. Los descuentos de los 0km no terminan de resolver el problema que enfrentan los particulares que ven ofertas concentradas en poca variedad de modelos.



- 4. Hay que observar los costos e impuestos. El patentamiento + sellado + flete de un 0km representa un 10% del valor del auto mientras que un usado alcanza solo el 6%.

Para De la Rúa, estos factores demuestran que al comprador le conviene elegir un usado. Además este segmento, en lo que va del año, ha demostrado que sus ventas resisten más la crisis: cayeron 6,8% frente a la baja en los patentamientos que se acerca a 50 por ciento.