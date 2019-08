Con Renault Alaskan postergada, la alianza analiza si Mitsubishi puede fabricar en Córdoba

Hernán Bardi, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Renault, explicó cómo analizan desde la compañía la coyuntura del país y los próximos pasos

Una nueva crisis azota al sector automotor, golpeado por la devaluación del peso y los altos costos que deben enfrentar en dólares.

Sin embargo, hay que seguir activos, y deben decidir rápidamente sí están dispuestos a seguir perdiendo volumen o resignar rentabilidad a fin de cuidar el mercado ganado y al cliente.

En este contexto Hernán Bardi, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Renault Argentina, habló sobre la coyuntura del país y el futuro de la compañía en durante la prueba de los vehículos 4x4 que organizaron en Misiones (Duster, Duster Oroch y Koleos), cuya finalidad fue mantener activa la marca a pesar de la crisis.

Una de las mayores preocupaciones para el sector es la falta de previsibilidad, un tema que se repite.



"La coyuntura nos muestra un escenario de mucha volatilidad e incertidumbre y estamos esperando para saber dónde se estacionarán las variables económicas para tener un panorama más claro hacia el futuro. En este escenario también es difícil saber que pasará el año próximo, y cuando se deben hacer planes de negocio necesitamos tener más estabilidad en las variables económicas", comenzó el directivo.



Si bien había algo de entusiasmo por los resultados que se estaban logrando con el plan de bonificaciones del Gobierno, con un cambio de tendencia respecto a los volúmenes de venta que se venían alcanzando, en agosto esperan un leve crecimiento por las operaciones que se concretaron antes de las PASO, las cuales no superarán las 40.000 unidades, pero luego volverá la caída.

En este escenario, en Santa Isabel fueron ajustando la producción para un mercado que a fin de año, solo entre autos y utilitarios livianos, pronostican en 400.000 unidades.

"La fábrica está trabajando bien en un turno, con jornada reducida de 8 a 6 horas. Tenemos un compromiso de no despidos hasta marzo, de mantener el empleo, y al mismo tiempo adecuar la fabricación a los nuevos niveles de venta y de mercado", explicó Baldi.

Por otro lado agregó: "También es cierto que estamos recalculamos en qué lugar vamos a estar. Es difícil hacer grandes proyecciones, estamos viendo en que momento llega una estabilidad que nos permita prever como sigue el negocio. Hoy estamos expectantes y esperando que esto suceda para poder planificar el negocio y cómo seguimos".



Un tema clave para Santa Isabel es el proyecto Alaskan, pick up que se anunció en 2015 tras un acuerdo con su socia Nissan y con Mercedes Benz (la última ya se bajó del proyecto) y que pasará con su producción que se viene postergando.

Al respecto Bardi explicó que "2019 ya no era un buen año de ventas por eso esperábamos el mejor momento del mercado para lanzarla, porque es un producto importante, donde no competimos. El tema es que, si creíamos que no era el momento, ahora menos por la incertidumbre. Además los números para hacer el proyecto están peor que antes y no tenemos variables económicas para tomar decisiones".

"Esa es la parte más complicada para cualquier negocio, las empresas necesitan previsibilidad, cosa que no tenemos. Lamentablemente hemos tenido por muchos factores, algunos exógenos porque no son parte del proyecto, cuestiones que se han modificado mucho por la salida de Daimler, la coyuntura argentina, todo hizo que el plan original tenga muchos cambios en su corta vida y en cuanto no haya más certidumbre sobre el futuro no vamos a tomar decisiones".



¿Se está evaluando la posibilidad de que otro producto ocupe ese espacio que queda en la línea de producción?, fue la pregunta.

Hay que tener en cuenta que Nissan invirtió u$s600 millones en la planta de su socia Renault en Córdoba para fabricar allí las tres pick ups. La Frontier se lanzó en 2018, pero Mercedes Benz se canceló y Alaskan está en stand by. De esta manera la capacidad instalada de la línea que es de 70.000 unidades no está funcionando ni al 30 por ciento.

"Si.Siempre se evalúa. Mitsubishi también es parte de la alianza".

Entonces el tema central es cuál sería el producto. ¿Podría fabricarse la pick up L200 en su lugar?

"Claramente esa es una opción que está sobre la mesa, no puedo confirmar ni decir que hay un análisis concreto, pero es la ventaja de la alianza que se pueden hacer sinergias entre las tres compañías para estos proyectos comunes y que dan escala con una plataforma común. Hay una decisión clara del grupo Renault de profundizar la alianza y buscar todo el tiempo este tipo de sinergias que beneficiosas para los tres socios", aclaró.

Más de la coyuntura

Como si los problemas locales fueran pocos, a la incertidumbre sobre el futuro del país se suma una situación tensa con Brasil, con un presidente como Jair Bolsonaro que ya anticipó posibles enfrentamientos con la Argentina si Alberto Fernández llega al poder y dudó de la continuidad del Mercosur. eso también preocupa.

"La relación con Brasil es fundamental. Lo más importante para las automotrices es la previsibilidad, porque para nosotros los tiempos son largos, entonces estos escenarios complican la toma de decisiones. on Brasil confiamos en que,más allá de las declaraciones y sin entrar en cuestiones políticas, siempre prevaleció la sensatez porque es un flujo comercial muy importante y el de mayor relación de intercambio, por lo cual no creo que ningún país cometa errores tan graves que ponga en riesgo el negocio", comentó el directivo.



De esta forma, en la marca siguen esperando más previsibilidad para poder definir el escenario a futuro. De todos modos, confirmaron el lanzamiento de Sandero, Sandero Stepway y Logan antes de fin de año, una versión especial de Captur y algunos modelos que llegarán en 2020.