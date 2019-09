Volkswagen desarrollará un nuevo crossover coupé en Brasil

La alemana confirmó que en 2020 estará el nuevo modelo que será desarrollado en la región, pero por primera vez tendrá cobertura global

Volkswagen anunció que comenzará a trabajar en un nuevo modelo que se producirá en la planta de Anchieta, en São Bernardo do Campo, Brasil.

La noticia fue confirmada por el director de Operaciones de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, y el presidente y CEO de Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, en el marco de la visita a la casa matriz de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania.

El proyecto forma parte del plan de inversión de la marca en Brasil de 7 mil millones de reales para 2020.

Gracias a la estrategia global de regionalización de la marca Volkswagen, la Región SAM, conformada por América del Sur, América Central y el Caribe, tiene todavía más autonomía y ha invertido aún más en el desarrollo de vehículos. Uno de los resultados de dicha estrategia es el desarrollo de un modelo completamente nuevo en Brasil, que será un concepto sin precedentes para su segmento en la región y que tendrá un gran potencial para la exportación.

Además de Brasil, el nuevo modelo también se producirá en Europa.

La llegada de este modelo sin precedentes también implicará el ingreso al mercado de un nuevo sistema de información y entretenimiento completamente desarrollado en Brasil (que reunirá los sistemas de audio, conectividad y multimedia del vehículo). Alrededor de 50 ingenieros trabajaron en el proyecto que se exportará desde Brasil y que estará en otras líneas de montaje del Grupo en el mundo.



Uno de los aspectos más destacados será el nuevo infotainment, que tendrá una modalidad de uso intuitiva y un alto nivel de conectividad y personalización. De este modo, se exportará desde Volkswagen do Brasil a nuevos mercados no sólo el producto sino también el desarrollo de inteligencia y tecnología. Volkswagen ha destinado una parte importante de sus inversiones para la digitalización, sistemas de IT e innovaciones tecnológicas en su sede de São Bernardo do Campo.

"La región de América del Sur es muy relevante para Volkswagen. En 2019, es el mercado que muestra un mayor crecimiento para la marca en el mundo y actualmente representa aproximadamente el 8% de las ventas globales. Es por eso que estamos reforzando el compromiso de Volkswagen con Brasil y la región. A partir de nuestra estrategia de regionalización, América del Sur ha mostrado excelentes resultados en el desarrollo de productos alineados con las necesidades locales, ya sea en diseño o tecnología ", señaló Ralf Brandstätter, director de operaciones de la marca Volkswagen a nivel mundial.

Digitalización

Siendo un pilar fundamental para la estrategia de la Nueva Volkswagen, las inversiones en digitalización ya están acelerando los procesos y cambiando la experiencia del cliente con la marca.

El nuevo vehículo se está desarrollando desde cero con las herramientas y procesos de escaneo más avanzados. El diseño totalmente digitalizado permite mayor agilidad para los

posibles cambios en las líneas de automóviles, respondiendo a las necesidades detectadas en las clínicas realizadas con los clientes de la marca. El sistema Virtual Prototype ya permitió acelerar el tiempo para el desarrollo del New Urban Coupe en casi un año.

Las herramientas que brinda la Industria 4.0, como las impresoras 3D y los procesos digitalizados con un alto nivel de automatización e inteligencia artificial, integrarán la producción del nuevo vehículo.

La experiencia del cliente en el momento de la compra del vehículo también ha tenido un avance importante para la marca. Sudamérica fue el primer mercado en implementar el

formato de concesionario digital de Volkswagen, un innovador concepto de venta de automóviles con pantalla táctil y gafas de realidad virtual que brinda una nueva experiencia al cliente.

Creado localmente, permite la implementación en puntos de venta en áreas de 90m2 o tiendas emergentes, en exposiciones o ferias, por ejemplo. Para fines de este año, alrededor de 150 puntos de venta en Brasil ya contarán con dicha tecnología. Otros países latinoamericanos también están adoptando el concepto innovador.