Aunque todavía está lejos de los mejores tiempos, actualmente se necesitan menos sueldos para acceder a un auto 0km. Los motivos

El mercado automotor se está recuperando respecto a los volúmenes de venta de los últimos años. Se van a vender este año alrededor de 50% más autos que en 2024.

Hay distintos factores que explican esta tendencia. Uno tiene que ver con la liberación del cepo importador que rigió hasta finales de 2023. La falta de vehículos le puso un techo a la demanda. Esta mayor oferta de unidades atrae a los compradores y la competencia hace que los precios de los 0km estén creciendo menos que otros precios de la economía. De alguna forma, se podría decir que se están "abaratando".

También juega un papel importante lo que sucedió con el crédito. La reaparición de la financiación impulsa las ventas y la mitad de las operaciones se están haciendo por esta vía.

Pero hay un tercer factor a tener en cuenta que es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de una parte de la sociedad. Y esto también genera su impacto en la compra-venta de autos.

Menos sueldos para comprar un auto

La recuperación del poder adquisitivo de los salarios de una parte de la sociedad se debe a que mejoraron medidos en dólares. Lo que está generando esta situación es que esté disminuyendo la cantidad de salarios que se requieren para comprar un 0km.

El dato lo confirma un informe de la consultora Analytica que muestra que hoy se requieren 19.1 salarios para adquirir un auto, unos siete salarios menos respecto al pico alcanzado en marzo de 2024 que rondaba los 26 salarios.

Es cierto que aún está lejos de los mejores momentos de los últimos años, como 2013 y 2017, cuando con menos de 10 salarios promedio del sector privado registrado se accedía a un auto económico.

Sin embargo, hay un avance y esto es el reflejo de los cambios en el sector.

Ahorro vs 0km: lejos de los mejores tiempos

La consultora Analytica explicó en su informe cómo es la evolución de salarios vs 0km: "En enero, eran necesarios 19,1 salarios para adquirir un auto promedio, un 28,3% más accesible que en marzo de 2024 y un 5,1% más que en noviembre de 2023, marcando la mejor relación salario/precios de agosto de 2020. Sin embargo, por el estancamiento salarial, la relación oscila en los mismos niveles desde entonces: en junio de 2025 se requerían 19,4 salarios registrados para adquirir un auto promedio, lo que implica un empeoramiento del 1,6% respecto a enero. Cabe destacar, sin embargo, que el acceso actual se encuentra muy lejos del promedio entre 2012 y 2018 de 11,9 salarios. Puede concluirse que, si bien la mejora salarial contribuyó, la expansión de los patentamientos se explica mayormente por el crédito".

La mejora del poder adquisitivo en dólares de una parte de la población es una de las causas de esta mayor accesibilidad al 0km. Esto está acompañado, en los últimos meses, una baja de los precios relativos de los autos, respecto a otros bienes de la economía, como también en la comparación de otros mercados como el brasileño.

Por este motivo, ya hay modelos de 0km en la Argentina que cuesta, en dólares, menos que en el país vecino, algo que no sucedía años atrás.

La baja de algunos impuestos dispuesta por el Gobierno en los últimos meses y la mayor oferta de productos, por la apertura a las importaciones, permitieron que los 0km se posicionaran con precios de transacción más accesibles respecto a los niveles salariales.