La china BYD atormenta a Tesla, que se desploma en grandes mercados

La automotriz que acaba de aterrizar en Argentina es un boom en ventas, mientras que su gran rival americana sufre grandes bajas

Las ventas de Tesla en el mundo no corren los mejores tiempos y, especialmente en Europa, la caída está preocupando a los administrativos de la automotriz de Elon Musk.

Entre enero y julio, las ventas de la americana en el continente europeo, cayeron un 33,6%, hasta los 119.013 vehículos, mientras que la china BYD, registró un crecimiento de 290%, llegando a 84.416 unidades.

La caída de Tesla se da en un momento donde, contrariamente, las ventas de autos eléctricos crecen en el viejo continente, mientras que los autos a combustión perdieron terreno.

Los datos marcan un contexto aún peor para Musk, teniendo en cuenta que no tiene que ver con una tendencia, sino con una situación puntual de la marca.

Autos eléctricos vs nafteros

En los primeros 7 meses del año se vendieron en Europa más de 1,37 millones de autos eléctricos, un 25,9% más que en el mismo periodo de 2024, en un mercado de 7,9 millones de matriculaciones.

Los autos nafteros y diésel perdieron terreno, un 20,7% y un 25,8%, respectivamente. Los híbridos no enchufables y los mild hybrid crecieron más 15,3%, con 2,75 millones de entregas, lo que les sitúa como la opción favorita de los europeos. Los híbridos enchufables subieron un 25,3%, superando las 700.000 entregas.

La crisis de Tesla y el avance de BYD

El avance de los fabricantes chinos es una situación que preocupa no solo a Tesla, sino a la industria automotriz global.

BYD, con autos accesibles, está creciendo en el mundo.

En el caso de BYD, es una de las marcas que más furor está teniendo, porque a su gama nutrida de modelos, como el Dolphin y el Seal, le suma precios accesibles y una red agresiva de concesionarios.

Como contrapartida, muchos consumidores ya ven a Tesla como una marca que debe modernizarse. El Model S ya tiene 10 años; mientras que los Modelos 3, X e Y, parecen modelos creados sobre la base del Model S. Si bien se actualiza el software, no cambia la estética.

"Si Tesla no implementa nuevos modelos con rapidez (agregando al menos uno o dos en 2023-24), no podrá competir al mismo nivel con otras marcas importantes, como VW, Toyota o Mercedes", dijo Adrian Schafer, profesor de movilidad y diseño industrial en la Universidad Alemana de El Cairo, a El Confidencial.

Otra cosa que necesita Tesla es un auto más barato, pero no ha logrado tenerlo.

Y sobre su diseño, el hecho de tener modelos tan raros, como el Cybertruck, también hacen que la producción en serie sea más complicada. El hecho es que Tesla no puede permitirse diseñar automóviles que sean difíciles de fabricar porque fabricar automóviles ya es notablemente difícil para Tesla, según el propio Musk.

Cybertruck, la camioneta Tesla, la más rara en diseño.

Por otro lado, la caída de Tesla en Europa tiene otro elemento. Muchos potenciales clientes de la marca podrían haberse espantado al ver la deriva política de Elon Musk, que participó activamente en favor de la ultraderecha alemana en las pasadas elecciones de febrero, al igual que hizo con Donald Trump en las elecciones estadounidenses del año pasado.

Volkswagen, la marca más vendida

Si bien el enfrentamiento entre Tesla y BYD es el más comentado, la marca que más autos eléctricos ha vendido en lo que va de año en Europa ha sido Volkswagen, que está logrando atraer clientes a su familia ID.

La marca comercializó 135.427 autos eléctricos en el primer semestre, según los últimos datos de la consultora Jato. A estos hay que sumar los eléctricos de otras marcas del consorcio como Skoda (71.789), Cupra (37.372) o Porsche (18.192).

Por otro lado, la oferta de vehículos eléctricos creció en todas las marcas.

Además, las automovilísticas tradicionales también están lanzando al mercado productos cada vez más atractivos como el Skoda Elroq, el Renault 5, el Fiat Grande Panda o el Kia EV3, a los que se sumarán en 2026 nuevos modelos como los eléctricos del grupo Volkswagen a 25.000 euros.