Estos son los productos del Mercosur que ingresarán a la UE gracias al acuerdo

Muchos productos agrícolas ingresarán al bloque europeo sin arancel cuando se ponga en marcha el acuerdo. El listado de bienes y plazos previstos

El acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea generó fuertes reacciones en el ámbito local. Sin embargo, no todas las expectativas van en el mismo sentido: mientras se ve un fuerte entusiasmo en el sector agroexportador, se conoció el rechazo de sindicatos y la cautela de las empresas industriales.

Las discrepancias están dadas, sobre todo, por el tipo de productos que podrán exportarse desde el Mercosur hacia Europa y, en contrapartida, cuáles serán los bienes que llegarán sin aranceles desde el Viejo Continente.

Por el momento, se conoce la lista de productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que podrán entrar a la Unión Europeo sin trabas.

A continuación, el listado:

Arancel estarán en 0% cuando entre en vigor el acuerdo

- Harina de soja y poroto de soja.

- Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz).

- Despojos comestibles de especie bovina, porcina y ovina.

- Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino).

- Manzanas, peras, duraznos, cerezas y ciruelas.

- Legumbres.

- Frutos secos y pasas de uvas.

- Uvas de mesa.

- Maní.

- Infusiones (café, mate y té).

- Especias.

- Bebidas (agua mineral, cervezas y espirituosas).

- Productos de la pesca: Merluza, Vieiras y Calamares.

Productos que se desgravarán de 4 a 10 años

- Productos de la pesca (por ejemplo langostinos) y conservas de pescado.

- Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios.

- Frutas cítricas (Limones, naranjas y mandarinas).

- Frutas finas (arándanos y frutillas).

- Harina de maíz.

- Almidón.

- Arroz partido.

- Aceites vegetales (soja, girasol y maíz).

- Biodiésel.

- Preparaciones alimenticias y pastas.

- Golosinas.

- Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas.

- Hortalizas en conserva.

- Helados.

- Alimento para mascotas.

- Manteca y demás preparaciones de maní.

Cuotas

Vinos

- Vino hasta 5 litros: desgravación lineal en 8 años: líneas arancelarias 22042100; 22042911.

- Vinos Espumantes: Precio de entrada 8 dólares x litro x 12 años, y liberalización a partir del año 12 (línea arancelaria 1222041090).

Arroz

- Cuota de 60.000 toneladas arancel 0%, sin cambio en las condiciones, sin segmentación, implementación en 6 años.

Carne bovina

- Cuota Hilton (29.500 toneladas): arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo.

- La UE ofrece una nueva cuota 99.000 toneladas CWE, 55% refrigerada y 45% congelada, arancel intracuota 7,5% (EIF), y el volumen "phase in" en 5 años(6 etapas).

Carne aviar

- 180.000 toneladas, arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo (EIF); segmentación "50% deshuesada" y "50% otros". Volúmen "phase in" en 5 años (6 etapas).

Miel

- 45.000 toneladas arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo (EIF). Volumen "phase in" en 5 años (6 etapas).

Azúcar

- 180.000 toneladas (dentro de la cuota OMC: CXL quota) arancel intra-cuota 0% (eliminación de 98 Euros/ton), al momento de la entrada en vigor del Acuerdo (EIF: Entry into force). No se modifica el Schedule OMC, sino que se agrega en el Acuerdo Bilateral una explicación.

- Cuota para Paraguay: 10.000 toneladas a arancel 0% al momento de la entrada en vigor del Acuerdo (EIF: Entry into force).

Etanol

- 450.000 toneladas para usos químicos arancel 0% al momento de entrada del acuerdo.Volúmen "phase in" en 5 años (6 etapas).

- 200.000 toneladas, todos los usos Volúmen "phase in" en 5 años (6 etapas).