En abril, el aumento salarial volvió a estar por debajo de la inflación

Con un incremento del 12,7% en los primeros cuatro meses, quedaron por debajo de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre que fue de 14,8%

Los salarios totales, es decir de los registrados y los del sector privado no registrados, subieron en abril 2,2% respecto de marzo y acumularon en los cuatro primeros meses de 2019 12,7%, según informó el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (Indec).



Con estos resultados los salarios quedaron por debajo de la inflación de abril que fue de 3,4% y por debajo de la acumulada en el primer cuatrimestre del año que fue de 14,8%.



El el segmento registrado, los salarios subieron 2,5% en abril respecto de marzo, como consecuencia del incremento de 2,8% del sector privado registrado y un aumento de 2% del sector público, detalló el informe oficial.



En tanto que en la comparación interanual los salarios totales crecieron 36,7%, como consecuencia de la suba 38,1% del total registrado y de 31,1% del sector privado no registrado.



En este caso, los salarios quedaron 19,1 puntos porcentuales por debajo del índice de inflación interanual de abril que fue de 55,8% en relación a igual mes del año anterior.



Mientras que los registrados acumularon un aumento de 38,1% en los últimos 12 meses como consecuencia del incremento de 37,2% del sector privado registrado y un aumento del 39,7% del sector público.



Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo en base a Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que en abril los sueldos brutos en el sector privado fueron de $40.911 mensuales, lo que significó una pérdida real de 9,9% respecto del poder adquisitivo del mismo mes en 2018.



De esta forma el indicador del Ministerio de Producción y Empleo exhibió la onceava baja consecutiva en la comparación interanual de los salarios.



También perdieron terreno respecto de marzo de 2019, cuando el promedio bruto que percibieron los asalariados fue de $41.323 por mes de acuerdo al informe del SIPA.



A comienzo de junio los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Producción y Trabajo, Dante Sica se mostraron confiados en la recuperación de los salarios a partir de las negociaciones paritarias que comienzan a cerrarse. Esta semana el sector de empleo doméstico y el de la alimentación cerraron paritarias anuales del 30% en cuotas con revisiones para compensar las diferencias del 2018.



En la semana el Indec elevó el informe de Distribución del ingreso que mostró que el 10% más rico de la población percibía, al cabo del primer trimestre de 2019, un tercio del ingreso total de los argentinos.



Esta relación pone de manifiesto que el decil de mejores ingresos gana 21 veces más que el decil más pobre, al fin del primer trimestre, una vez más que en igual lapso de 2018.



De los 28 millones de habitantes relevados por el Indec que viven en centros urbanos, 61% -unos 17 millones de personas- tiene ingresos, mientras que el 39% restante -unas 11 millones- no los tienen.