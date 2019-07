Álvarez Agis: "La verdadera discusión con el FMI es para que entienda que Argentina no puede ser la próxima Grecia"

El ex viceministro de Economía de Axel Kicillof durante el kirchnerismo dialogó con iProfesional y expresó sus ejes que sacarían de la crisis al país

La posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder genera inquietud en el mercado, que tiene fresco el recuerdo del cepo cambiario y la pelea con los "fondos buitre". Es por eso que, desde el equipo de Alberto Fernández enfatizan en mostrar las figuras menos controversiales y que ofrezcan garantía de que no habrá medidas agresivas en contra de los inversores. Uno de los nombres más mencionados es el de Emmanuel Álvarez Agis.

Viceministro de Economía de la Nación de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, y anteriormente subsecretario de Programación Macroeconómica, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este joven economista es señalado con insistencia como uno de los candidatos a ser ministro en esta área en caso que triunfe el Frente de Todos en las presidenciales. Después de su paso por la función pública, comenzó a coordinar la Carrera de Economía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y fundó, junto a Cynthia de Paz, la consultora PxQ.



Su condición de "ministeriable" es lo que explica la expectativa que se genera cada vez que Alvarez Agis habla en público y se refiere a temas como el acuerdo con el FMI o la forma de encarar el déficit fiscal. Fue uno de los más escuchados en el 7tmo. Latam Economic Fórum, organizado por la consultora Research For Traders, donde tuvo una charla con iProfesional.

Previamente, ante el público, el ex funcionario había lanzado frases impactantes como la aclaración que había que "despejar los fantasmas de defaultear y devaluar", debido a que indicó que "ahora no es como 2002, no hay incentivos económicos para hacerlo".



Además afirmó que el país debe hacer reformas estructurales en tres aspectos: fiscal, laboral y previsional, "pero con cuidado, tratando de no afectar la actividad y discutiéndolo"



En esta entrevista, Álvarez Agis, sentencia que si el país va a "tener al Fondo Monetario adentro por los próximos diez años, aunque sea, debe tener el beneficio de empezar un programa serio para recomponer al peso como reserva de valor".

-¿Cómo ve hoy la situación argentina y cuales serían sus propuestas de salida a la crisis?

-La veo muy complicada en el corto plazo y con un desafío grande en 2020. Me parece que en estos meses el Gobierno va a intentar estabilizar al dólar porque esa es la única manera de tener una chance electoral. Si es exitoso en eso, probablemente lo que va a pasar es que él mismo o la oposición recibirán un Banco Central muy flaco en diciembre de este año. Y eso va a terminar haciendo que tenga que ser anunciado muy rápido un acuerdo con el Fondo y un programa económico, porque el nivel de vulnerabilidad de la economía argentina a fin de año y a principio del otro va a ser muy grande. Creo que hay un lugar posible para que eso ocurra, pero el espacio que tiene la economía local es muy chiquito, por eso se necesita mucha pericia, poder político y rapidez en la respuesta.

-¿En caso de ganar la fórmula Fernández-Fernández qué podrían hacer respecto al acuerdo con el Fondo Monetario?

-Me parece que lo que debería hacer cualquier gobierno, independientemente de su sesgo político e ideológico, que es tener una negociación muy fuerte con el Fondo y que éste (FMI) aprenda de los errores que cometió en 2018 y 2019. Si seguimos probando con el mismo programa, lo que vamos a hacer es profundizar estas tendencias de más inflación y recesión. Entonces, la verdadera discusión es con el FMI para que entienda que Argentina no tiene que ser la próxima Grecia, sino que tiene que ser un caso exitoso de intervención. No empezó así, pero estamos a tiempo de revertirlo en 2020.

-¿En qué aspectos debería enfocarse la economía para revertir esta situación?

-Fundamentalmente, en que la economía pueda volver a crecer, porque si no se logra crecimiento los problemas se multiplican por diez. En cambio, si se crece, los únicos inconvenientes son tener una cuenta externa ordenada y un tipo de cambio real controlado que permita ir bajando la inflación de a poquito. Ahora, si no crecés, le tenés que sumar desempleo, reclamos, pérdida de poder adquisitivo, recesión, entre otros problemas.

Entonces, si el Fondo pone foco en el crecimiento, el superávit fiscal que necesita la economía argentina va a llegar. Pero si es al revés, si pone la atención en el superávit fiscal, no van a llegar ninguna de las dos cosas. Por eso creo que el organismo tiene que cambiar la forma de ver la secuencia de hechos necesarios para tener ese déficit fiscal bajo. Primero hay que crecer y eso va a permitir acomodar los problemas.

-¿En qué pilares se debería hacer hincapié para lograr ese crecimiento?

-Creo que fundamentalmente en dos. Primero en un Estado que deje de hacer que la economía caiga, porque el ajuste fiscal que estamos enfrentando en la economía fue muy fuerte desde 2017, y si el FMI no cambia su visión será igual de fuerte en 2020, lo que le meterá una tendencia recesiva muy clara a la economía.

Y segundo, en permitir que el sector privado sea el que financie ese puente que hay entre una economía que está con un punto o 1,5% de déficit fiscal, y que puede tener en el horizonte cercano 2 puntos de superávit si permitimos que las inversiones que efectivamente están ocurriendo (fundamentalmente, en Vaca Muerta y el sector energético) maduren y le permitan a la Argentina ir recuperando la autonomía energética y autonomía fiscal. Lo que necesitamos es ir financiando ese puente, y eso va a tardar dos o tres años. Si el Fondo quiere resultados inmediatos, probablemente no vaya a ocurrir.

-¿Se podría lograr sólo con el volumen de inversiones que hoy se están haciendo?

-Pienso que el Estado acompañando y el sector privado invirtiendo agresivamente en áreas donde Argentina tiene mucho potencial, pueden lograr que el país salga de este pozo. Ahora, si el sector público le pone la pata arriba al sector privado con este ajuste fiscal impediría así que esa inversión tenga lugar, entonces hay una especie de trampa y es el Estado el que tiene que mover primero tratando de parar este ajuste para recrear las condiciones necesarias para que el sector privado pueda avanzar.

-Muchos sostienen que estamos en una economía de "frazada corta", donde el Estado no tiene recursos para financiarse mientras que el sector privado tampoco tiene incentivos para invertir…

-Por supuesto que estamos con una frazada corta, lo que propone el Fondo Monetario es que se la tire para arriba, entonces uno va a quedar cada vez más destapado. Lo que hay que construir es una frazada cada vez más larga y en economía no hay magia. Digamos, si no empezás a crecer ésta nunca va a cambiar de tamaño. Y hoy el que acorta esa frazada es el Estado, que no ayuda, y el sector privado está invirtiendo muy agresivamente en muchos rubros.

Lo que hay que lograr es que invierta en todos los sectores para que la economía empiece a tener un balance. Pero cuando uno ve quién está tomando las decisiones fuertes en esta economía es el sector público, que está decidiendo ajustar. ¿Por qué? Porque lo pide el Fondo. Entonces si cambiamos esa lógica la economía revierte su caída rápidamente, como Argentina ya demostró que es capaz de hacer.

-¿Cómo lograría bajar el gasto público y el déficit fiscal en este contexto?

-Lo que pasa es que hay dos vías para hacerlo: una es bajar el gasto público, otra es aumentar el denominador, que es el producto. Entonces, si Argentina empieza a atrasar un perfil fiscal más sostenible a futuro pero con un gradualismo en serio, que no es el del Fondo, ahí la cosa empieza a tomar otro color. Tener planes de shock siempre demostró que no ha sido una buena receta ni para Argentina, ni para cualquier parte del mundo.

-¿La idea de Frente de Todos sería hacer un plan con el FMI a diez años si llegara a ganar la presidencia?

-Es la idea de cualquiera porque Argentina no va a poder pagar el acuerdo en 2022 y 2023. La pregunta es cómo reconfigurás la economía de cara a ese nuevo acuerdo: ¿con ajuste o con crecimiento? Me parece que es obvio que va a haber que ver el perfil fiscal, es obvio que se van a tener que buscar más recursos y que se van a tener que estabilizar los gastos en algunos segmentos, pero si eso se quiere hacer rápido, ya, los resultados van a ser peores.

-¿Qué haría para no seguir estando tan pendiente de la cotización del dólar?

-Primero, algo que el Fondo Monetario acaba de entender hace apenas dos meses, Argentina es una economía bimonetaria y salir de esa naturaleza va a tardar muchos años. Ahora, si a ese esquema se le agrega la flotación libre es obvio que las cosas van a salir mal, como ocurrió entre octubre y marzo pasados.

Ahora bien, si el FMI nos da las reservas para estabilizar el tipo de cambio, las usamos bien y tenemos una tasa de interés que una vez que se despejen las incertidumbres empiece a tener niveles normales y le permitan al ahorrista conservar su riqueza, ahí la economía de a poquito empezará a desdolarizarse. Pero los países que han tenido que reconstruir su moneda, después de períodos altos de inflación -y Argentina tiene 100 años de inflación alta-, han tardado en hacerlo cinco, seis o siete años, no seis meses. Entonces, si vamos a tener al Fondo adentro por los próximos diez años, aunque sea, tengamos el beneficio de empezar a tener un programa serio para recomponer al peso como reserva de valor en los cuatro o cinco años que vienen.

-¿Con qué instrumentos se puede controlar al dólar y la inflación?

-Primero, con una tasa de interés que al ahorrista no le permita perder contra la inflación. Segundo, con un Banco Central que esté fortificado para garantizar que el dólar no va a perder contra la tasa de interés, y haciendo reformas estructurales para que Argentina empiece a lograr exportar. Es decir, la forma para que la gente deje de ahorrar en dólares es que vea que el BCRA está lleno de dólares, cuando se percibe que el organismo monetario tiene pocas divisas ahí empieza a pedir más billetes, porque no quiere ser el último de esa fila.

-¿Todas estas ideas no son similares a las expresadas por Cambiemos en los últimos años?

-Lo que pasa es que Cambiemos ha expresado ideas que son buenas pero ha demostrado una pericia en su aplicación muy mala. Entonces la duda es si realmente se pueden aplicar o no, y además creo que el objetivo de Cambiemos hoy es llegar a las elecciones, no tener un programa económico que funcione.

-¿Cómo van a lograr la confianza del mercado teniendo en cuenta que el kirchnerismo adoptó medidas polémicas contra los inversores?

-La única razón para mí de que los mercados están desconfiando es porque este acuerdo es pan para hoy y hambre para mañana porque llega hasta diciembre y no hasta 2020. Una vez que el nuevo gobierno tenga un acuerdo más razonable con el Fondo me parece que los mercados van a recuperar la confianza mucho más rápido de lo que uno está acostumbrado a pensar.

-En el caso personal suyo, se habla que puede ser ministro de Economía del Frente de Todos, ¿qué hay de cierto?

-No tengo interés en tener algún cargo, simplemente siempre me interesó aportar ideas y estoy muy bien donde estoy. Ya pasé por la función pública y fue muy enriquecedor pero también muy desgastante. No está dentro