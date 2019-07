Artana se refirió a la promesa de Alberto Fernández: "Tendría que decir de dónde sacará plata para medicamentos gratis"

Según el economista, mientras no haya explicación sobre dónde va sacar el presupuesto para cubrir ese costo, lo que hizo es un anuncio populista

El economista y titular de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, se refirió a la promesa de campaña que realizó Alberto Fernández a los jubilados de brindarles remedios gratis, durante su presentación en Lomas de Zamora.

"Los jubilados están afiliados al PAMI, que depende del Gobierno nacional, el cual tiene un presupuesto bastante acotado", explicó. Y agregó: "Lo que tiene que decir (Fernández) es de dónde va a sacar la plata para eso".

En este contexto, indicó que mientras no haya explicación sobre dónde va sacar el presupuesto para cubrir ese costo, lo que hizo es "un anuncio populista": "Si anunciás que vas a gastar plata tenes que por lo menos decir de donde la vas a sacar, me parece que el anuncio tiene un contenido bastante pobre".

También se refirió a la polémica desatada por la frase de Cristina respecto a las marcas "pindonga y cuchuflito". Sobre esto dijo que "lo de segundas marcas me pareció una expresión poco feliz de la expresidenta".

"En una situación de recesión es natural que la gente se mueva hacia segundas marcas que son más baratas que las premium, eso no quiere decir que haya menor disponibilidad de bienes para consumo. Las segundas o terceras marcas son elaboradas por pymes nacionales, el comentario fue contra ellas, me parece que no lo pensó bien", advirtió.

En cuanto a las medidas dadas ayer por el BCRA, sostuvo: "Me parece que la intención principal del Gobierno es asegurar que la tasa de interés va a ser atractiva de acá hasta las PASO", y agregó que como respuesta a esta modificación "ayer uno de los bancos oficiales más grandes, el Banco Nación, subió las tasas de plazo fijo".

"El BCRA tenía un problema que por diversas cuestiones venía excedido en su aumento de base monetaria y lo que hizo es que en lugar de hacer una meta mensual va a tener que hacer una meta bimensual. A cambio de eso, para que no se entendiera como una señal de relajamiento monetario lo que hizo fue decir que hasta el 15 de agosto cuando se conozca el nuevo índice de inflación, la tasa de las Leliq no va a bajar del 58%", explicó.