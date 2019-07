¿Cuánta soja se necesita para comprar un departamento o una "pick up"?

Los 340 dólares que cotiza por tonelada en la actualidad le permiten a la soja conservar cierto poder de fuego como reserva de valor

Los 340 dólares que cotiza por tonelada en la actualidad (antes de impuestos) le permiten a la soja conservar cierto poder de fuego como reserva de valor.



Por lo tanto, "el poroto" se coloca en una buena posición a la hora de ser moneda de cambio para la compra de determinados productos, incluso con una inflación anual que ronda el 50 por ciento.



De acuerdo con un relevamiento realizado por La Voz del Interior sobre cinco bienes (un departamento en pozo de 40 metros cuadrados, una pick up tope de gama, un metro cuadrado de construcción en Córdoba, un tractor y una sembradora), el poder de compra de la soja perdió, en el peor de los casos, 10,6 por ciento respecto de un año atrás.



En ese lapso, los bienes aumentaron en pesos entre un 51,23% (el metro cuadrado de construcción) y un 35,30% (el tractor).



El derrame económico que generan los granos sobre el canal comercial tiene en la maquinaria agrícola a uno de sus principales destinatarios. Ya sea con el dinero, generado de la venta de la producción, o con el canje cereal, la industria del sector exhibe una mejoría respecto de 2018.



"El mecanismo del plan canje cereal futuro, que estamos desarrollando del año pasado, está funcionando muy bien. Gran parte de los negocios de este año se cerraron con este mecanismo. Esta opción le permite al productor llevarse el equipo al valor de hoy y pagarlo en las entregas parciales con plazos semestrales", afirmó al matutino Hugo Franco, del área de marketing de Akron, la empresa de maquinaria agrícola de San Francisco.



A través de su inmobiliaria, Sergio Villella fue uno de los primeros en implementar, hace ya más de ocho años, un plan de canje de cereal para la compra de departamentos y que funcionó muy bien.



Sin embargo, en la actualidad la modalidad del canje cereal para la compra de inmuebles no es muy utilizada.



"Hoy el productor que quiere hacer una inversión inmobiliaria viene con los pesos y los dólares, producto de la venta de los granos; es raro que la pague con cereal", aclaró Villella.



Para contemplar los plazos comerciales que suele tener la venta de granos, algunos proyectos inmobiliarios en construcción establecen pagos parciales contra la liquidación de la cosecha.



Totoya es una de las automotrices que tiene el plan canje de granos disponible para la compra de pick ups. No obstante, el mecanismo no genera muchas ventas, más allá de que el modelo de la terminal japonesa (Hilux) domina las transacciones a nivel nacional.



"No se hacen muchas operaciones con el canje cereal; el tenedor de los granos prefiere venderlo y concurrir a la concesionaria para cerrar la operación de contado o financiarla", sostiene Darío Ramonda, titular de Centro Motor, concesionaria oficial Toyota en Córdoba.