Se confirmó la fusión de los dos mayores grupos editoriales de prensa de EE.UU. por u$s1.400 millones

GateHouse Media adquirirá Gannett, la empresa propietaria del periódico USA Today y responsable de más de 100 publicaciones diarias

New Media Investment Group, matriz de GateHouse Media, llegó a un acuerdo para adquirir Gannett, la empresa propietaria del periódico USA Today y responsable de más de 100 publicaciones diarias así como de servicios de marketing digital.

Se trata de los dos mayores grupos editoriales de prensa escrita de los Estados Unidos, cuya fusión generará un gigantesco conglomerado de más de 260 periódicos en el país.

Mediante este acuerdo, el grupo Gannett será adquirido por 1.400 millones de dólares, de manera que sus accionistas recibirán 6,25 dólares en efectivo y 0,5427 acciones de la compañía por cada título, en una operación que tendrá una prima equivalente al 12,2%.

Una vez completada la operación, que se espera para finales de este año, los accionistas de esta última poseerán un 49,5% de la nueva compañía, que se llamará Gannett, mientras que New Media tendrá en su propiedad el 50,5%.



La entidad que resulte tendrá su sede en las actuales oficinas principales de Gannett en McLean (Virginia, cerca de Washington) y su nuevo director ejecutivo será Paul Bascobert.



El objetivo de la fusión es reducir los gastos en un segmento que está viendo cómo caen sus márgenes operativos durante las últimas décadas y así generar sinergias entre las múltiples cabeceras locales y nacionales que faciliten la transición digital.



Las compañías estimaron que solo durante los primeros 24 meses tras la fusión ya podrán ahorrarse entre u$s275 millones y u$s300 millones en costos duplicados.



Durante los últimos años, ambas compañías habían sufrido caídas drásticas de sus ingresos por prensa impresa, motivadas fundamentalmente por la irrupción de nuevos medios de consumo de información en el entorno digital.