Habló Melconian y dio su visión sobre la economía que viene

El economista considera que comenzó un nuevo camino, desde el punto de vista económico, que incluye desafíos para el oficialismo y la oposición

El economista Carlos Melconian esperó 12 días después de las primarias para analizar el escenario que se abrió tras la victoria de Alberto Fernández por casi 15 puntos de diferencia sobre el presidente Mauricio Macri.

De acuerdo a su visión, el 11 de agosto comenzó una transición económica delicada que incluye desafíos para el oficialismo y para la oposición. Una de las claves de ese proceso será el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que la semana que viene visitará la Argentina antes de desembolsar casi USD 6 mil millones del préstamo stand by firmado el año pasado.

Melconian recordó un caso ejemplar. A fines de 2002, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó al candidato que tenía mayor intención de voto en las encuestas, Lula da Silva, para firmar juntos un compromiso con el FMI en medio de una situación financiera delicada. Sugirió que Mauricio Macri y Alberto Fernández deberían adoptar un camino similar. Esa transición fue recordada ayer por el líder brasileño en una charla brindada en el Malba.

No obstante, el economista reconoció que en la coyuntura actual es muy difícil que se pueda forzar un diálogo tripartito. A su estilo, lo graficó así: "El tema de un acuerdo es que tiene olor a que te entregaste y si estás diciendo que vas a ir a las elecciones a dar la pelea, ¿vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste?".

"Y el que tenés enfrente no quiere un gran kilombo, sabe que haciendo la plancha llega, ¿cuál es la motivación que tiene para firmar un acuerdo? Eso requiere de una clase política que está arriba de todo", argumentó en declaraciones a radio Mitre.

Las frases más destacadas de la entrevista:

- "Está claro a esta altura del partido que la economía jugó un rol muy importante. El punto de inflexión del actual momento fueron las PASO. Este es un llamado de atención estructural. Evidentemente por el resultado ganó la economía".

- "No voy a hablar de transición política pero si voy a hablar de transición económica. Aunque hubiera ganado el oficialismo este periodo iba a ser de transición económica".

- "Las preguntas eran si seguía con más de lo mismo o hacía un giro. Esto es una transición desde el punto de vista económico aunque hubiera ganado Macri".

- "Cuando querés pensar el futuro de una etapa que viene lo primero que tenés que pensar es cuál va a ser el punto de partida".

- "Aplaudo la moderación. Es muy valioso, me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio (…). Ahora alguien tendría que decir no a la Junta Nacional de Granos. La realidad es otra cosa. Estamos en una transición de un hacer la plancha, de que todo continúe. La moderación en la declaración vale un montón, y es parte de la transición y parte de la estrategia. Pero espero que haya alguien pensando en la realidad. Si voy a pagar la deuda. ¿Cómo? Si voy a mantener el tipo de cambio. ¿Cómo?".

- "Tengamos cuidado –al que le toque– para no volver a repetir errores, tener el diagnóstico correcto. Esta administración del presidente Macri arrancó con diagnóstico incorrecto. No es un tema menor juntar en una mesa algunas ideas y ver cuál es tu diagnóstico".

- "¿Qué es la transición? ¿Qué es la estabilidad del dólar? El dólar es la variable consecuencia. Uno puede tener una política económica, monetaria, fiscal, con un régimen cambiario. En la coyuntura particular muy dependiente de cuál es la oferta demanda diaria del mercado, si tengo los dólares o no para el pago de la deuda especialmente la de corto plazo. (…) Y el sistema bancario por la cuestión de los depósitos en dólares. La transición es delicada, finita, totalmente defendible, pero atada al entorno que estamos viviendo. Pero no hagan mucho kilombo".

- "El Fondo Monetario Internacional tiene un rol de corto y de largo plazo. De acá al 10 de diciembre el paquete que se armó es 'justito' hasta el 2019 donde faltan 6 mil millones de dólares y que tienen que entrar. Si no entran tenés un problema".

- "El Fondo tiene una metodología pero van mirando un poco además de la metodología. Y finalmente al margen de esta relación con el Fondo, el 2022 – 2023 hay que devolverle los 50 mil palos y no sé si Argentina tiene mercado para eso".

"El gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2019 tiene que entender que las elecciones importantes van a ser las del 2023. Porque las de 2021 están hechas para perder. Si hacés lo que tenés que hacer con riesgo de derrota en la primera, empezás a cosechar para la segunda. Acá quisiste salvar los trapos de la del 2017 y chocaste en el 2019".

- "Macri no es (Fernando Henrique) Cardoso porque es candidato. El acuerdo con el Fondo ahora hay que reelaborarlo a futuro. Tiene un acuerdo hasta el primer semestre del 2021 que desde enero en adelante no va más".

- "Si que mañana el equipo de Argentina va y dice: 'si seguimos nosotros vamos a armar un acuerdo', lo traen, lo ponen arriba de la mesa, ¿alguien puede creer que Fernández lo va a firmar?".