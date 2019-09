"Macri no quiere terminar como Cristina": la discusión interna sobre imponer o no controles de capitales

Se evaluaron medidas pero el presidente las rechazó. Iban a estar en línea con el esquema que existió con Néstor Kirchner. Descartan un "cepo"

Son momentos de extrema tensión en Casa Rosada. Las medidas para estabilizar el dólar vía el "reperfilamiento" de la deuda no está funcionando. Era en plan "A" de Mauricio Macri. Pero se discutió y se discute (internamente) el plan "B".

Julio Cobos, el senador radical, blanqueó de lo que se habla en el Gobierno: colocar o no controles de capitales (o de cambios como dijo textualmente el ex vice de Cristina) si el plan "A" fracasa.

Te puede interesar Economista referente del Frente de Todos pide a Macri que imponga control de capitales para frenar al dólar

Según pudo reconstruir iProfesional, esa alternativa -al menos por ahora- está descartada por el mismo presidente Macri. "No le gusta (al presidente). Igualmente no son medidas que creamos necesarias ahora", afirmó un altísimo funcionario del equipo económico.

"Se planteó, es cierto, como alternativa. Pero se terminó decidiendo por el reperfilamiento de la deuda. Estamos en eso ahora", agregó la fuente.



"Mauricio no quiere terminar como Cristina. Por eso se niega", reseñó una fuente del equipo económico que estuvo los últimos días intentando transmitir tranquilidad por la reestructuración de la deuda.

De todas formas, lo que se discute internamente en el Gobierno no es el denominado "cepo" o controles cambiarios como se conoció en el kirchnerismo. Según la fuente, de lo que se debatía era volver a poner restricciones a los capitales de corto plazo (encaje), a la compra de dólares de altos montos (u$s 2 millones mensuales) y al giro de utilidades de las empresas.

Algo así como el esquema que había impuesto Néstor Kirchner y al cual los asesores económicos de Alberto Fernández ya avisaron que reeditarán a partir de diciembre si triunfan en las elecciones de octubre.

"En cualquier caso lo que habría que atacar es la oferta, que es escasa, y en todo caso tener más sobre control la demanda institucional o de empresas. Sin perjudicar al pequeño ahorrista", detalló a iProfesional el funcionario en estricto off the record.



El tema de los controles o no es lo que más importante incluso para los inversores del exterior. En las últimas horas hubo varios conference calls y visitas de fondos a la Argentina para saber de primera mano cómo sigue la película.

La pregunta acerca de si Argentina va a poner controles de cambios o de capitales fue parte de las charlas. En todos los casos, los hombres de Hacienda (Santiago Bausili, el secretrario de Finanzas) y Gustavo Cañonero (el vice del Banco Central) descartaron -al menos ahora- esas medidas.



Pero los inversores se llevaron la sensación de que la decisión oficial puede cambiar en horas si no logran controlar el tipo de cambio. "Ahora dicen que no, pero esto puede cambiar. Claramente la Argentina está en dificultades", reseñó un ejecutivo que preguntó de primera mano si el Gobierno planea colocar controles.



Ante la batería de rumores y la extremedamente delicada situación, el Fondo Monetario informó que se reunirá de emergencia para ver el caso argentino. "El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se reunirá esta tarde para una sesión de información de carácter informal sobre los recientes acontecimientos en Argentina", indicaron voceros.

Se cree que podría tener que ver con alguna definición en torno al desembolso de los u$s5.400 millones esperados para el 15 de septiembre. ¿Lo confirmarán o no?



Por lo pronto, la presión y hasta incluso los pedidos de parte del empresariado y la oposición se vuelve cada vez más importante. El asesor de Alberto Fernández, Emmanuel Alvarez Agis, publicó un informe donde pide que el Gobierno tome medidas por con el dólar.

Según reproduce la agencia Bloomberg, el documento de la consultora PxQ (de Agis) dice: "El Banco Central debe implementar un control de capitales. En momentos como los actuales, es necesario que el gobierno abandone dogmas y lemas de campaña y cuide las reservas. Cuidar las reservas es la única forma de garantizar la estabilidad cambiaria y financiera", disparó.



"La autoridad monetaria debe complementar las medidas instrumentadas por Hacienda. Una suba del tipo de cambio y/o caída de reservas, disparará una mayor salida de depósitos en dólares que puede contagiarse a los depósitos en pesos. Esta dinámica podría poner en riesgo el balance del sistema financiero en su conjunto", indicó la consultora del asesor económico de Alberto Fernández.



También hubo un "incendiario" informe de BNP Paribas donde -apocalípticamente- pronosticaba "el principio del final" (tal como reza el título del informe).

Allí plantean que habrá salida de depósitos en pesos hacia dólares que sumará una demanda adicional de divisas por u$s16.000 millones (el 100% de las reservas netas del BCRA). "Vemos que habrá mayor demanda de dólares y fuga de capitales", dice BNP Paribas. "El anuncio de controles de capitales o restricciones para retirar dinero de los bancos es una posibilidad", vaticina el banco europeo