El Premio Nobel de economía Paul Krugman se refirió a la crisis argentina: criticó a Macri y al FMI

A través de su Twitter, cuestionó el desempeño de Christine Lagarde, quien apoyó el otorgamiento del mayor préstamo de la historia del Fondo al país

El ganador del premio Nobel de Economía Paul Krugman se refirió a Mauricio Macri y al Fondo Monetario Internacional (FMI) como los responsables de la crisis económica y financiera por la que está atravesando Argentina.

Esto lo hizo saber a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, donde comenzó el hilo de su conversación analizando las causas que generon esta situación en el país.

"Llorando por la Argentina: estoy tratando de entender el desastre", comienza el tweet del economista.



"Cuando Macri asumió el cargo, ya tenía un problema de doble déficit: fiscal y de cuenta corriente, con un desequilibrio significativo en la cuenta corriente", continúa.

Crying for Argentina: I'm trying to understand the mess, and I have a first-pass sketch of a story. As I understand it, when Macri took office he already had a twin-deficit problem: budget and foreign, with significant current account imbalance 1/ pic.twitter.com/7o934Ec1dV — Paul Krugman (@paulkrugman) September 3, 2019

Te puede interesar Nuevo cepo al dólar: estas son las 10 medidas del Gobierno para contener la crisis cambiaria

Según Krugman: "La 'respuesta del libro' es la consolidación fiscal más la depreciación de la moneda, de modo que las exportaciones netas compensen la caída de la demanda interna. Pero Macri no pudo o no quiso hacerlo, no estaba dispuesto a soportar la reacción de los grandes recortes presupuestarios".

"Y tampoco está dispuesto a permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario en un país con historial de inflación, como por la deuda nominada en dólares. En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros".

En dicho contexto, citó el análisis de Brad Setser, para quien "habrá mucho escrito sobre los errores cometidos por Macri (y probablemente el FMI). Pero el más obvio fue un simple error de gestión de la deuda. Pedir prestado demasiado en moneda extranjera desde el principio. La deuda externa vinculada se duplicó en un período de tiempo muy corto".

Te puede interesar Dólar y cepo le pegan al ladrillo: empresarios alertan por retorno del "blue" y prevén desplome en operaciones de compraventa

And also unwilling to allow rapid peso depreciation both because of inflationary impact in a country with history of inflation, and bc of dollar-denominated debt. Instead, he resorted to more foreign borrowing 3/ https://t.co/hMUu4nkEsP — Paul Krugman (@paulkrugman) September 3, 2019

El economista señaló que eso fue posible "al principio, por la luna de miel con los mercados y luego por el masivo apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero, en el final, lo que se hizo fue cavar un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa, que desacreditó a las reformas de estilo neoliberal".



"Lo que es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en estas crisis es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001; sin ley de convertibilidad, pero aún errores de política similares, y una habilitación similar de esos errores por parte del FMI", escribió Krugman.

What's striking for those of us who've spent a long time on such crises is that this is incredibly close to the script from 1998-2001 — no convertibility law, but still similar policy mistakes, and similar enabling of those mistakes by the IMF 6/ — Paul Krugman (@paulkrugman) September 3, 2019

Finalmente, llevó adelante una crítica al desempeño de Christine Lagarde, la directora ejecutiva saliente del FMI, quien apoyó el otorgamiento del préstamo mayor de la historia del Fondo a la Argentina, con 57.000 millones de dólares. "Esto me hace preocupar más por Lagarde en el BCE. Todos los involucrados realmente, realmente deberían haberlo sabido", concluyó.